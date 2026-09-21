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Escuela de Orfebres de Coya celebra 25 años con certificación de nuevos artesanos

Los cursos son posibles gracias a la inversión de los excedentes de capacitación de Codelco División El Teniente, a través de las Becas Laborales Sence e impulsados por la Corporación Pro O’Higgins.

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Una nueva generación de artesanos recibió su certificación, al completar los cursos de Orfebrería Básica y Orfebrería Avanzada en la Escuela de Orfebres de Coya. El proceso, que este año se da en el 25° aniversario de la escuela, busca fortalecer la especialización técnica del oficio y proyectar el desarrollo personal y laboral de sus participantes, provenientes de distintas comunas de la Región de O’Higgins.

Desde 2001, la Escuela de Orfebres de Coya se ha desarrollado a partir de una alianza público-privada liderada por la Corporación Pro O’Higgins, que dio origen a este espacio de formación en artesanía. Los cursos cuentan con financiamiento de las Becas Laborales SENCE, provenientes de los excedentes de capacitación de Codelco División El Teniente.

Francisco Allan, supervisor de Desarrollo Comunitario de El Teniente, señaló que esta alianza “busca aportar valor económico y social a las comunidades. La escuela se ha convertido en un espacio de desarrollo para personas de distintas comunas de la región que vienen hasta acá para capacitarse en este oficio. Además, es un atractivo para la localidad y una oportunidad de desarrollo en la orfebrería”.

En tanto, Braulio Guzmán, gerente de la Corporación Pro O’Higgins, indicó que “estamos celebrando las bodas de plata de la escuela con esta nueva certificación de una generación de los cursos Básico y Avanzado. Estamos muy contentos de haber materializado, una vez más, este esfuerzo conjunto entre las instituciones que hacen posible esta formación”.

Por su parte, Doris Rodríguez, directora regional de SENCE O’Higgins, explicó que “estamos muy orgullosos de que la Escuela, continúe en la formación de orfebres de nuestra región de O’Higgins, no solo relevando la importancia del rescate cultural y el patrimonio de nuestra región, sino que también entregándoles herramientas para desarrollar nuevos emprendimientos”.

Oficio, identidad y futuro

Durante la jornada, se realizó la entrega de certificaciones de los y las estudiantes que culminaron los distintos cursos. La ceremonia también contempló una exposición de piezas elaboradas durante su formación y una muestra en vivo del vestido confeccionado para Claudia Kaempfe, representante de Miss Universo Machalí 2026, que incorporó piezas realizadas por estudiantes de la Escuela.

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Denis Célèry, profesor de la Escuela, destacó que “después de 25 años, es muy significativo ver a tantos alumnos felices certificados. Para la Escuela, entregar conocimientos durante todo este tiempo a tantos estudiantes, es un legado importante y un hito para la región”.

Judith Montenegro Hewitt, participante del curso de Orfebrería Avanzada, relató la experiencia que vivió en la escuela durante este ciclo. “Para mí, no es solamente forjar metal, es forjar personalidad y amor por lo que uno hace. Hacerlo en grupo fue una experiencia desafiante, pero muy bonita”, dijo.

“La Escuela de Orfebres es un aporte muy grande para Coya. Aprender y aplicar la orfebrería es una herramienta para el día a día y también para generar ingresos. Es una oportunidad muy valiosa para la localidad”, agregó Alonso Fernández Salinas, participante del curso avanzado en orfebrería.

Finalmente, Lisanyell Pino Cartagena, participante del curso de Orfebrería Básica, enfatizó en la importancia del espacio de formación: “Es maravilloso porque, al final, te abre un camino laboral impresionante, así que es muy bueno poder contar con estos espacios para aprender y adquirir nuevas herramientas”.

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