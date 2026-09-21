Evelyn Prieto, operadora en Pilar Norte: “Siempre hay que estar atentos, el autocuidado habla mucho de cómo trabajamos”

Hace cinco años, Evelyn Prieto comenzó a trabajar en Codelco División El Teniente, luego de ser parte del programa Aprendices. Reconoce que siempre fue su anhelo llegar a la minería y por eso, antes de ingresar al programa, había iniciado sus estudios en Técnico en Minería. Desde su llegada a la División, su estadía en Pilar Norte no ha pasado desapercibida. Participa en diversas operaciones, como manejar equipos LHD, reducción secundaria y telecomando, es parte de la Brigada de Emergencias y está terminando de cursar la Ingeniería Civil en Minas.

¿De qué trata tu trabajo?

Mi trabajo consiste en extraer el mineral de la zona productiva, desde las zanjas y depositarlo en los piques, con los equipos LHD (cargadores frontales). También trabajamos en el área del “cachorreo” y de reducción secundaria, manejo algunos equipos autónomos, que son telecomandados desde el barrio cívico de la mina. Tengo mi licencia de manejo de explosivos, trabajo en distintas áreas.

¿Cómo fue tu proceso de integrarte a El Teniente?

Llegué a El Teniente gracias al programa de Aprendices, en 2020 y el ingreso de nosotras fue en 2021. Fue a través de una selección, participamos en diferentes talleres, en los que pudimos aprender electricidad, acuñadura, el manejo en los niveles de la mina y sobre seguridad, en lo que se hizo mucho énfasis. Todo antes de ingresar a las áreas de trabajo como tal.

¿Cómo ha sido la experiencia en la División?

La verdad es que ha sido una experiencia bien linda. Llegamos a un área donde había solamente hombres. En la Planta ya había mujeres, pero acá en la mina fuimos de las pioneras en llegar. Entonces fue todo un desafío el incorporarse, ver cómo íbamos a trabajar en el equipo.

Tuvimos un recibimiento muy bueno que nos permitió integrarnos a estos trabajos. La llegada fue buena y me incorporé bien. Nunca he tenido ningún problema y eso habla de la buena recepción que tuvieron mis compañeros hacia mí.

Yo llegué con el concepto de que la minería ha estado adaptada mucho tiempo al sexo masculino y entendía que no iba a llegar y pretender que ellos se adapten a mí, yo venía con una mentalidad de acoplarme al ambiente que ya existía, siempre con compromiso y respeto.

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¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Que es dinámico. Uno siempre está aprendiendo cosas distintas. El tema de la mina siempre trae un desafío nuevo por el que uno quiere volver a capacitarse, volver a estudiarlo, crear nuevas competencias y tener nuevas herramientas para seguir sabiendo de esto. Por ejemplo, la extracción del mineral fue lo que yo me podía haber imaginado, pero no cómo se hacía realmente. Verlo desde una pantalla es diferente a hacerlo y ver las condiciones que tenemos, cómo se opera y todo el trabajo que se tiene que realizar para extraer el material. Poder conocer el proceso y entenderlo es lo que me ha gustado.

¿Por qué decidiste ser parte de la brigada?

Para mí era súper importante estar en un área y saber responder ante una emergencia. La brigada es fundamental en eso. Nos enseñan a estar capacitados para reaccionar ante un accidente, tener respuestas rápidas. Entonces siempre me gustó. Yo fui de la segunda generación que se incorporó en la brigada de rescate y actualmente hay cinco mujeres. Tenemos que pasar pruebas para poder llegar a ser brigadistas, entonces otras tienen formaciones profesionales de enfermería y así se van escogiendo para poder ser parte de la brigada.

En tu experiencia, ¿qué es clave para prevenir accidentes?

Estar siempre atentos y el autocuidado habla mucho de cómo nosotros trabajamos. Si yo me cuido, puedo cuidar a los demás. Entonces, siempre estar atento en la mirada 360 que se remarca mucho, porque es importante estar mirando el suelo, el techo, las cajas del cerro, el escuchar el cerro también es súper importante.

¿Cuál es tu compromiso personal en materia de seguridad?

Mi compromiso es siempre cuidarme y cuidar a los demás. Siempre estar atenta a nuestro entorno y cumplir con todas las medidas de seguridad.