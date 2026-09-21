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Fiestas Patrias: cerca de 40 mil personas disfrutaron de “Vive el 18 en San Fernando”

El Parque Abel Bouchon fue escenario de cuatro jornadas de música, tradiciones, gastronomía y actividades para toda la familia durante las celebraciones dieciocheras en la capital de Colchagua.

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Cerca de 40 mil personas llegaron hasta el Parque Abel Bouchon para disfrutar de “Vive el 18 en San Fernando”, celebración que durante cuatro jornadas reunió a familias sanfernandinas y visitantes en torno a las tradiciones, la música y la gastronomía chilena.

Las actividades comenzaron el jueves 17 de septiembre con el tradicional corte de cinta, ceremonia encabezada por el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, junto al Concejo Municipal en pleno, dando inicio oficial a las celebraciones.

La música tuvo un lugar destacado en la programación, con la participación de cerca de una veintena de agrupaciones locales pertenecientes a la Red de Folcloristas de San Fernando.

A ellas se sumaron destacados exponentes de la música nacional, entre ellos Megapuesta, Grupo Disparo, Cumbia de la Mata, Reflejo Tropical, Los Minikey, Giolito y su Combo y Noche de Brujas.

La celebración también contempló actividades destinadas a mantener vivas las tradiciones chilenas, entre ellas los tradicionales torneos de brisca y rayuela con minitejo, que convocaron a familias y visitantes durante las distintas jornadas.

Municipio destacó balance de la celebración

Al realizar un balance de “Vive el 18 en San Fernando”, el alcalde Pablo Silva Pérez destacó la convocatoria y el carácter familiar de la celebración.

“Estamos muy contentos con el balance de ‘Vive el 18 en San Fernando’. Cerca de 40 mil personas disfrutaron de esta fiesta y, para nosotros, lo más importante es que lo hicieron en un ambiente seguro, tranquilo y familiar. Queríamos que las familias pudieran venir, disfrutar de nuestras tradiciones, de nuestros artistas y de nuestra gastronomía, y creemos que ese objetivo se cumplió plenamente”, señaló el jefe comunal.

El alcalde también destacó el trabajo de los funcionarios municipales y de quienes estuvieron a cargo de la organización y funcionamiento de la celebración, especialmente durante la última jornada, cuando las condiciones climáticas fueron adversas.

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“Quiero destacar y agradecer profundamente a todos nuestros funcionarios y a quienes trabajaron detrás de esta celebración. El último día tuvimos lluvia y bastante viento, pero ellos estuvieron ahí, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que la fiesta pudiera continuar y para que las familias pudieran seguir disfrutando. Este resultado es fruto de un gran trabajo de equipo, de mucha dedicación y compromiso, y nos deja muy satisfechos”.

De esta manera, San Fernando cerró una nueva celebración de Fiestas Patrias en el Parque Abel Bouchon, con una programación que reunió durante cuatro jornadas música, tradiciones, gastronomía y actividades para toda la familia.

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