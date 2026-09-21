Giovagnoli y la llave de Copa Chile frente a O’Higgins: “Es un rival duro”

Si bien es cierto, en cancha se juegan el honor deportivo en la Copa Chile 2026, en Deportes Santa Cruz la mente está puesta en zafar lo más pronto posible del descenso.

El cuadro unionista, que en el torneo que reúne a los equipos de la A y B ganó su grupo con merecimientos propios superando a cuadros como Audax Italiano, Palestino y Magallanes, afrontará esta semana el cruce de octavos de final contra O’Higgins de Rancagua.

La “primera patita” de la serie se disputará el jueves por la tarde en el estadio Codelco El Teniente (18 horas), y la vuelta está fijada para el domingo venidero a las 20 horas en el estadio municipal Joaquín Muñoz García.

“Sabemos perfectamente que es un rival difícil, un rival duro”, apuntó el técnico santacruzano y que pasó por el Capo, Dalcio Giovagnoli. Asimismo, el adiestrador, recalcó que para esta llave deberán realizar cambios a su equipo estelar considerando los apuntes reglamentarios con los que hay que cumplir -minutos de juveniles- agregando que “las modificaciones van a estar sujetas al reglamento”, y la “idea es tratar de seguir jugando con una base de equipo como lo estamos haciendo”.

Con la mirada puesta en la Liga de Ascenso

En su torneo, Deportes Santa Cruz marcha en el puesto 14 con 22 unidades, en igualdad de condiciones que Unión San Felipe. Ambos elencos superan al colista Rangers por cuatro puntos.

En ese sentido, la mira está puesta allí, en sostener la categoría. Por lo mismo, la Copa Chile, es una oportunidad para sumar minutos, equiparar cargas y poder desde lo deportivo volver a vencer a un elenco de Primera División.

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