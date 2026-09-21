HORÓSCOPO DEL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Lenta pero inexorablemente, los objetivos fundamentales de tu vida están redefiniéndose. Este cambio debería ir acompañado de un cambio en tu escala de valores. Es posible que te veas atraído por la participación en actividades grupales.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No mezcles temas personales con el trabajo, caerías en la trampa que personas desleales están intentando hacerte para optar a algunos beneficios que tienes. Tal vez tengas que buscar aliados donde antes sólo veías competidores.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tormentas provocadas por la agitación de los efluvios astrales. Una subida de marea mal calculada hace que te envuelvan en una situación familiar complicada y no sepas cómo salir. Un giro importante cambiará esta situación en breve.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las cuestiones laborales pueden complicarse en estos días, tal vez algunas personas están tomando posiciones ante eventuales cambios. Actúa con tranquilidad y sé leal con quien lo fue contigo, si es que quieres entrar en una guerra.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Se darán circunstancias positivas en el trabajo, que conseguirán una agradable jornada en el mismo. La buena comunicación con la persona amada puede darte pie a conseguir los compromisos que realmente persigues. No te precipites y analiza todos los aspectos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Debes plantearte liquidar tus deudas lo antes posible; si has recibido un dinero que no esperabas, no pienses en gastarlo y no demores más saldar tus impagos. Notarás cómo desaparece de pronto ese malestar interior que sientes desde hace un tiempo.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Si en el trabajo estalla la guerra de guerrillas por el control de algún puesto clave, te convendrá evitar las discusiones inútiles con aquellos que ven las pequeñas victorias como definitivas, tienes que mirar a largo plazo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás energías suficientes para sacar adelante proyectos atrasados que se estaban acumulando en tu mesa. Los astros te permitirán hacer gestiones económicas y negocios de tipo inversor. Buen momento personal que mejorará tus relaciones sociales y familiares.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Un compañero necesitará que le eches una mano para solucionar algún embrollo laboral. No es que te apetezca quedarte a hacer horas extra, pero ayudar a la gente buena ha sido siempre lo tuyo. Ganarás un amigo para siempre.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Las ideas que has estado fraguando en los últimos tiempos respecto a los negocios o al trabajo están a punto de concretarse. Posiblemente necesitarás asesoramiento de una persona con más experiencia para atar todos los cabos, pero las cosas fluirán en buena dirección.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los excesos de los últimos días pueden pasarte factura hoy con toda su crudeza: los dolores de cabeza o de estómago estarán a la orden del día, pero remitirán con un descanso y la dieta adecuada al regreso a casa.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Aunque el momento es sensacional en el trabajo, una nueva oferta laboral va a sorprenderte por lo inesperada. Atraviesas una etapa de éxitos en este campo, que sin embargo, no mejoran tus relaciones sociales y sentimentales. Ponte a ello.