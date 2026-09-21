O’Higgins cierra Fiestas Patrias 2026 con cero fallecidos y 17 siniestros viales

O’Higgins cerró las celebraciones de Fiestas Patrias 2026 con cero personas fallecidas en accidentes de tránsito, de acuerdo con el balance entregado este lunes por las autoridades regionales. La cifra iguala el registro informado para el mismo período de 2025.

Durante las jornadas de celebración se registraron 17 siniestros viales y 16 personas lesionadas, según las cifras entregadas por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

El balance fue presentado en un punto de prensa encabezado por la delegada presidencial regional, Susana Pinto; el jefe de Zona de Carabineros, general Guillermo Bohle, y el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez.

Las autoridades vincularon los resultados con el despliegue preventivo realizado durante las celebraciones. Según explicó Pinto, este trabajo comenzó durante julio y se desarrolló en coordinación con los 33 municipios de la región, incluyendo distintos puntos de fiscalización.

La delegada también se refirió a los hechos ocurridos durante las celebraciones y señaló que el homicidio registrado en las fondas de Rengo fue el principal hecho policial que lamentaron las autoridades en ese contexto.

Tras ese episodio, explicó Pinto, se adoptaron medidas en coordinación con la Municipalidad de Rengo y Seguridad Pública de esa comuna, entre ellas la reducción del horario de funcionamiento de las fondas.

17 siniestros y 16 lesionados

El seremi de Transportes, Julio Gutiérrez, entregó las cifras correspondientes a la siniestralidad vial y realizó una comparación con el período de Fiestas Patrias de 2025.

“Bajamos en comparación al año 2025 de 50 a 17 siniestros viales, lo que implica una disminución de un 66%; asimismo, disminuimos la cantidad de lesionados de 38 a 16, lo que significa una baja de un 58%”, señaló.

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La comparación entregada por la autoridad considera las cifras de ambos períodos, que no tuvieron la misma duración, por lo que los porcentajes corresponden al cálculo informado oficialmente y no necesariamente permiten por sí solos establecer una tasa comparable de siniestralidad.

Gutiérrez atribuyó los resultados al comportamiento de los conductores y al trabajo coordinado entre la Seremi de Transportes, Carabineros, Senda y Conaset.

En cuanto al desplazamiento vehicular, por el peaje de Angostura, en la Ruta 5 Sur, circularon aproximadamente 250 mil vehículos entre el jueves y el domingo.

En materia de fiscalización, el Ministerio de Transportes realizó 883 controles, que derivaron en 156 infracciones.

A esto se sumaron los controles efectuados por Senda, organismo que informó que el 1,4% de los alcotest realizados durante el período tuvo resultado positivo.

Más de 9.200 controles de Carabineros

Carabineros informó un despliegue que contempló más de 9.200 controles durante las celebraciones.

De ese total, 3.700 controles se realizaron al interior de fondas y ramadas, mientras que otros 5.540 correspondieron a controles vehiculares efectuados en las rutas de la región.

La institución informó además de detenidos registrados tanto en los recintos de celebración como en los operativos asociados a la denominada Ruta Segura.

El general Guillermo Bohle destacó la coordinación entre las instituciones durante el período y sostuvo que esta permitió desarrollar los controles tanto en las fondas como en las principales rutas utilizadas por quienes ingresaron o salieron de la región.

“Estamos contentos porque los resultados y coordinación fueron positivos y en definitiva podemos decir que la coordinación fue suficiente y necesaria, para tener estos resultados, tanto en las fondas como en el desplazamiento en cada una de las rutas y familias que pasaron por la región de O’Higgins”, indicó.

El balance regional se conoció luego del término del fin de semana de Fiestas Patrias, período en que O’Higgins registró cero fallecidos por accidentes de tránsito y 17 siniestros viales, de acuerdo con las cifras entregadas por las autoridades.