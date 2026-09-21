Rancagua celebra la Patria y las Glorias del Ejército

Por: Milko Marinkovic Vásquez, general de Brigada, comandante de la Brigada de Aviación Ejército.

En un nuevo aniversario patrio y Día de las Glorias del Ejército, nuestra Institución invita a la comunidad de la Región de O’Higgins a reflexionar sobre el significado de estas fechas y a mantener viva la memoria histórica y el patrimonio cultural de nuestro país.

Para Rancagua, esta conmemoración posee un profundo valor. La ciudad ocupa un lugar

fundamental en la historia de Chile y conserva la memoria de los hombres y mujeres que participaron en el proceso de Independencia. La Batalla de Rancagua representa uno de los episodios más significativos de aquel período y constituye un testimonio del sacrificio, la determinación y el sentido del deber que acompañaron la construcción de la República.

Ese legado no pertenece únicamente al pasado. Sus enseñanzas continúan vigentes en valores como la disciplina, la solidaridad, el esfuerzo compartido y la vocación de servicio. A lo largo de la historia, el Ejército de Chile ha contribuido no solo a la defensa de la soberanía nacional, sino también a la consolidación del Estado y al desarrollo del país, manteniendo un compromiso permanente con todos los chilenos.

En la actualidad, este vínculo adquiere una expresión concreta en la labor que desarrolla la Brigada de Aviación Ejército (BAVE) desde Rancagua. Mediante la preparación de sus tripulaciones y personal especializado, esta unidad mantiene capacidades destinadas a apoyar las operaciones de la fuerza terrestre y, cuando las circunstancias lo requieren, colaborar en tareas de conectividad, transporte, evacuación y apoyo a comunidades afectadas por emergencias o aislamiento.

La presencia de la BAVE en la región refleja una relación construida sobre la cercanía, el profesionalismo y el servicio. Sus integrantes forman parte de la comunidad local y comparten con ella los desafíos propios de una zona que ha sabido enfrentar la adversidad con esfuerzo y resiliencia. De este modo, la historia militar y la realidad cotidiana se encuentran en un propósito común: contribuir al bienestar y a la unidad del país.

Conservar y difundir este patrimonio permite que las nuevas generaciones comprendan que la Independencia y la República son el resultado de un esfuerzo colectivo. Conocer nuestra historia fortalece el sentido de pertenencia y ayuda a valorar los principios que han acompañado el desarrollo de Chile, más allá de cualquier diferencia.

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En estas Fiestas Patrias, Rancagua vuelve a encontrarse con su historia y con una tradición republicana que pertenece a todos. Que el espíritu de unidad del 18 y 19 de septiembre, junto con el compromiso civil-militar, continúe inspirando el trabajo diario y permita enfrentar con esperanza los desafíos del presente y del futuro.