Seremi de Salud decomisó más de 2,7 toneladas de alimentos durante fiscalizaciones de Fiestas Patrias

La Seremi de Salud de O’Higgins realizó 763 fiscalizaciones a establecimientos vinculados a la elaboración, venta y consumo de alimentos durante el período previo y posterior a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Los controles se iniciaron el 1 de agosto y se extendieron hasta este lunes 21 de septiembre, abarcando las distintas comunas de la región y establecimientos como fondas, supermercados, cocinerías y otros puntos de venta de alimentos. De acuerdo con el balance entregado por la autoridad sanitaria, las fiscalizaciones dieron origen a 117 sumarios por incumplimientos de la normativa vigente.

Además, durante los operativos fueron decomisados y destruidos 2.794 kilos de alimentos y productos que, según la Seremi de Salud, no cumplían con las condiciones requeridas para el consumo humano.

Las fiscalizaciones tuvieron como objetivo verificar las condiciones sanitarias de los establecimientos y de los alimentos destinados al consumo de la población, en un período caracterizado por un aumento de la actividad asociada a las celebraciones de Fiestas Patrias.

La autoridad sanitaria señaló que este tipo de controles busca prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y resguardar las condiciones sanitarias durante períodos de mayor demanda y consumo.