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Un hombre muere tras violenta colisión en San Fernando

-El accidente se registró poco antes de las 14:30 horas en el kilómetro 3 de la Ruta 90, en la recta previa al sector El Corte, en San Fernando.

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Foto: La Tribuna de Colchagua

Una persona fallecida dejó un violento accidente de tránsito registrado durante la tarde de este lunes en la Ruta 90, en la comuna de San Fernando.

El hecho ocurrió poco antes de las 14:30 horas, específicamente en el kilómetro 3 de la ruta, en la recta previa al sector El Corte, donde, por causas que deberán ser determinadas, se produjo una colisión de alta energía entre dos vehículos.

De acuerdo con el primer reporte entregado por Bomberos, el impacto dejó como consecuencia una persona fallecida. Posteriormente se confirmó que la víctima respondía al nombre de Daniel Hidalgo y se desempeñó como cuartelero de la Primera Compañía de Bomberos de San Fernando.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes trabajaron en la atención de la emergencia y en las labores asociadas al accidente.

Las circunstancias en que se produjo la colisión y la dinámica del impacto deberán ser establecidas por los organismos especializados, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

El hecho provocó además la interrupción y afectación del tránsito en este tramo de la Ruta 90 durante el desarrollo del procedimiento de emergencia.

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