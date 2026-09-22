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Albert Acevedo participará de taller para instrucción de técnicos del fútbol amateur

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El próximo sábado en Rancagua se realizará un taller de inducción de la Asociación Regional de Fútbol Amateur para directores técnicos de las selecciones comunales.

El programa contempla una inducción al liderazgo y la disciplina primer bloque, metodología del entrenamiento segundo bloque, modificaciones reglamentarias y actualización de las reglas del juego en el tercer bloque.

Este curso será impartido por Patricio Salas Díaz, Diego Pablo Miranda, la comisión de árbitros que dirigen el torneo regional -Sebastián Núñez, Marcelo Ramos y Christian Charles- y el excampeón de la Copa Sudamericana y actual funcionario de O’Higgins de Rancagua, Albert Acevedo.

Este taller tendrá lugar en la sede de ARFA entre las 10 a 16.30 horas.

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