Caja La Araucana invita a la comunidad de Rancagua a una jornada gratuita de salud, empleabilidad y entretención

Una jornada gratuita y abierta a toda la comunidad realizará Caja La Araucana el próximo martes 29 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, en el marco de una nueva edición de su iniciativa “Plaza del Bienestar”.

La actividad busca acercar a las personas servicios de salud, orientación y bienestar, reuniendo en un mismo espacio distintas prestaciones y actividades dirigidas a vecinos y vecinas de todas las edades. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a chequeos preventivos de salud, atenciones de telemedicina, prestaciones oftalmológicas y dentales, orientación laboral y social, servicios públicos y experiencias educativas y recreativas.

La actividad contará con la participación de representantes del municipio, ejecutivos de Caja La Araucana y distintas instituciones invitadas, que estarán disponibles para entregar información, orientación y servicios de utilidad para la comunidad.

Salud preventiva al alcance de todos

La Plaza del Bienestar de Rancagua contempla evaluaciones preventivas, chequeos cardiovasculares, atenciones de telemedicina en Medicina General, retinografías, chequeos visuales y prestaciones de salud dental y oftalmológica. De esta manera, las personas podrán realizar controles y resolver consultas de manera cercana y gratuita, accediendo a herramientas que contribuyen al cuidado de su salud y bienestar.

Esto toma especial relevancia ya que, según la última Encuesta del Bienestar de Caja La Araucana, nueve de cada diez personas identifican la salud como su principal preocupación, lo que refuerza la importancia de generar espacios que acerquen la prevención, la información y la orientación a las comunidades.

Orientación laboral, servicios públicos y apoyo para trámites

La jornada también contará con un espacio dedicado a la empleabilidad, donde los asistentes podrán recibir apoyo para elaborar o actualizar su currículum vitae, además de recomendaciones y herramientas prácticas para fortalecer su búsqueda de empleo.

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Asimismo, instituciones como ChileAtiende, el Servicio del Adulto Mayor (Senama) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) participarán entregando información y orientación sobre sus servicios, facilitando el acceso de los vecinos a distintos trámites y prestaciones en un mismo lugar.

Una experiencia para distintas generaciones

Plaza del Bienestar también ofrecerá una serie de experiencias educativas y recreativas, pensadas para que familias, trabajadores, personas mayores, jóvenes y niños puedan disfrutar de un espacio de encuentro en la Plaza de Los Héroes de Rancagua.

Entre las actividades contempladas se encuentran iniciativas de bienestar físico, talleres educativos, experiencias de realidad virtual y un planetario, que complementarán la oferta de salud y orientación con alternativas de aprendizaje y entretención para distintas generaciones.

Para más información, las personas pueden visitar www.laaraucana.cl.