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Colo Colo visita a Audax Italiano por la llave 5

La previa del choque de Audax Italiano ante Colo Colo, a disputarse en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida hoy desde las 20:30 horas.

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Audax I. y Colo Colo se ven las caras hoy en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, en el marco de la llave 5 de la Copa Chile. El partido comienza a las 20:30 horas.

Los resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Palestino 1 vs Audax Italiano 2 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 3 vs Palestino 2 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 2 vs Magallanes 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Magallanes 0 vs Audax Italiano 1 (11 de julio)
Los resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto)
Horario Audax Italiano y Colo Colo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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