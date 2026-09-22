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Colo Colo vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Chile

Te contamos la previa del duelo Colo Colo vs Audax Italiano, que se enfrentarán el próximo viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas.

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La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y firmaron un empate en 0.

Los resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto)
Los resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Palestino 1 vs Audax Italiano 2 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 3 vs Palestino 2 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 2 vs Magallanes 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Magallanes 0 vs Audax Italiano 1 (11 de julio)
Horario Colo Colo y Audax Italiano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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