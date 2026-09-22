Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Día mundial sin automóvil: Ciudades que se mueven distinto

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios


El Día Mundial Sin Automóvil es una oportunidad para preguntarnos cómo queremos movernos en ciudades cada vez más congestionadas y contaminadas. No se trata de pensar en un mundo sin automóviles, sino de avanzar hacia más alternativas y donde cada viaje pueda realizarse de manera más inteligente, eficiente y sustentable.

En ese desafío, la electromovilidad y la micromovilidad tienen un rol relevante. Los servicios compartidos de Scooters y bicicletas eléctricas, entre otros, permiten resolver trayectos cortos, complementar el transporte público y ofrecer nuevas opciones para la primera y última milla. La tecnología, además, permite gestionar estos sistemas en tiempo real, con geolocalización y herramientas que ayudan a ordenar su convivencia con otros medios de transporte y a que las personas puedan gestionar mejor sus tiempos de desplazamiento.

A esto se suma el enorme valor de la big data que generan estos trayectos. Al compartir esta información de flujos y demanda con las municipalidades, entregamos herramientas concretas y basadas en evidencia para que las autoridades puedan planificar la infraestructura de las ciudades del futuro.

Las ciudades inteligentes hacia las que avanza el mundo son aquellas que utilizan la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Una movilidad más diversa, conectada, eficiente y menos contaminante es parte fundamental de esa transformación.

Bernardo Barros
Country Manager Whoosh Chile

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
8 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
11 horas hace
Victoria de Lanús sobre Estudiantes por 2-1
22 horas hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
8 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
11 horas hace
Anuncios
798618_0
EN VIVO: En marcha el segundo tiempo: Cobreloa y Coquimbo Unido empatan 0-0
798622_0
EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Audax Italiano y Colo Colo
Anuncios
MOSTAZAL 2
Gracias a actuar de perro policial hombre fue detenido portando drogas y armas
fotogrupal
Senador Castro y alcaldes de La Estrella y Litueche gestionan solución para conectar a más de 2.500 familias de Cardenal Caro a la red eléctrica
foto 7
Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal
precio auto usado
¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?
Anuncios
54f49c0b-b40d-4463-8d7e-29fdef7d29af
Investigan hallazgo de osamentas al interior de la Catedral de Rancagua
clasificatorias arfa
En desarrollo clasificatorias ANFA Juvenil
¿Quiénes pagan los costos del desempleo?
bryan rabello ohiggins
Rabello volvió a las prácticas tras superar lesión en codo izquierdo
CLIMA
Pronóstico anticipa viento para esta semana en O’Higgins
karate 1
Dojo VM Jiyukan Machalí destaca en la Liga Mundial Juvenil de Karate en México
Anuncios