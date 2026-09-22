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Dojo VM Jiyukan Machalí destaca en la Liga Mundial Juvenil de Karate en México

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Machalí vuelve a estar presente en el escenario internacional del karate juvenil, gracias a la destacada participación de tres deportistas del Dojo VM Jiyukan Machalí en la Youth League Guadalajara México 2026, competencia internacional que reunió a representantes de distintos países.

Los deportistas Tiare Lozano Valdés, Álvaro Leverton Helguero e Ignacio Leverton Helguero representaron al Dojo machalino bajo la dirección de su Sensei Víctor Maripangui Ramírez.

Entre los principales resultados, Tiare Lozano Valdés obtuvo medalla de plata en Kumite Junior Femenino -48 kg, mientras que Álvaro Leverton Helguero consiguió medalla de bronce en Kumite Junior Masculino -61 kg.

En tanto, Ignacio Leverton Helguero tuvo una destacada participación, representando al Dojo VM en esta exigente competencia internacional.

Desde el Dojo VM Jiyukan Machalí valoraron estos resultados como parte de un proceso deportivo y formativo que se desarrolla desde hace años, basado en la disciplina, perseverancia y preparación permanente de sus deportistas.

La participación en Guadalajara permitió nuevamente que deportistas formados en Machalí compitieran en un escenario internacional, llevando el nombre de la comuna y de Chile a una de las principales competencias del karate juvenil.

El próximo desafío internacional ya está en el horizonte. Álvaro Leverton Helguero y Tiare Lozano Valdés se preparan ahora para participar en el Campeonato Mundial de Karate, al cual clasificaron gracias a sus resultados obtenidos durante el presente período deportivo.

El certamen se desarrollará entre el 14 y el 18 de octubre de 2026, en Polonia, donde ambos deportistas representarán nuevamente a Chile y al Dojo VM Jiyukan Machalí.

Álvaro Leverton consiguió medalla de bronce.
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