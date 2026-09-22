Gracias a actuar de perro policial hombre fue detenido portando drogas y armas

Un hombre de 39 años fue detenido la madrugada de este martes por personal especializado del OS-7 de Carabineros, luego de ser sorprendido transportando más de un kilo de clorhidrato de cocaína y diversas especies vinculadas al tráfico de drogas y a infracciones a la Ley de Armas.

El procedimiento se registró pasadas las 6:00 horas en el kilómetro 58 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Francisco de Mostazal, en el marco de controles de fiscalización efectuados por personal policial a un bus interprovincial.

Durante la revisión, el ejemplar canino detector de drogas “Marley” alertó a los funcionarios ante la posible presencia de sustancias ilícitas al interior de uno de los bolsos.

A raíz de esta señal, los efectivos realizaron una inspección que permitió encontrar 1 kilo y 20 gramos de clorhidrato de cocaína, además de distintos elementos asociados a la dosificación y comercialización de drogas.

Entre las especies incautadas también se encontraba un arma de fuego tipo pistola, sin inscripción; tres municiones calibre .32, marca CBC; un subfusil de aire comprimido; un artefacto pirotécnico de activación manual, de fabricación artesanal y una bengala marítima reglamentaria.

Asimismo, Carabineros incautó un teléfono celular, dos pesas digitales y otros elementos utilizados para la dosificación de sustancias.

El detenido fue identificado por sus iniciales D.A.F.S., de 39 años, de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, y tras el procedimiento, quedó a disposición del Ministerio Público para ser presentado durante esta jornada ante el tribunal correspondiente para su respectivo control de detención.