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Horas clave para definir aforo y medidas de seguridad para final de la Copa de la Liga

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En las próximas horas, en la región de Valparaíso, se realizarán reuniones técnicas entre las autoridades de la zona y personeros de la ANFP para determinar las medidas que se adoptarán de cara a la final de la Copa de la Liga.

Pese a que a través de su sitio web oficial -campeonatochileno.cl- el duelo entre Coquimbo Unido y O’Higgins aún aparece como “postergado”, la fecha está clara: sábado 17 de octubre.

En ese sentido, durante esta semana se confirmará el aforo autorizado para el encuentro y la disposición de ambas hinchadas al interior del estadio Elías Figueroa Brander. Junto con ello, se definirá cómo será el lugar de acceso para los forofos de cada uno de los equipos y, una vez teniendo todo acordado, desde Quilín informarán respecto de la venta de boletos para el encuentro.

Recordemos que, O’Higgins, accedió a disputar esta corona tras vencer a Ñublense en semifinales, mientras que los piratas hicieron lo propio derrotando a Unión La Calera. El ganador de la final accederá a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

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