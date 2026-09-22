HORÓSCOPO DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

El dinero de esa reparación de automóvil te va a desajustar las cuentas que habías hecho en el último mes. Tendrás que abandonar un plan muy apetecible, pero en pocas horas lo agradecerás, porque encontrarás una alternativa mucho más emocionante.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No agobies a tu pareja con los pequeños problemas de dinero que atraviesas en estos momentos. Al fin y al cabo, ella también lo tendrá en cuenta para vuestros proyectos en común. Busca alternativas económicas para el ocio.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Deberías mirar las cosas desde una óptica más positiva, en especial si se trata de temas de salud; tu estado de ánimo puede hacer mucho para salir de algunas dolencias que te atenazan, y piensa que tus personas queridas te echarán una mano cuando te haga falta.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En el día de hoy, recibirás algún tipo de premio, gratificación o reconocimiento como justa recompensa a tu labor. Además, es el momento propicio para que cierres cualquier herida de tipo amoroso. Y recuerda esto: «Un clavo saca a otro clavo».

LEO (23 julio – 22 agosto).

A partir de estos días, con la entrada del Sol en tu signo, tu energía vital te acompañará en este esfuerzo de asentamiento, aunque debas dedicar unos días a la reflexión y el diálogo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás un día de los que se presentan redondos desde el primer momento. Alegre y rápido en el trabajo, todo te saldrá a pedir de boca y te llevará sin solución de continuidad hacia una de esas jornadas plenas en las relaciones sociales y personales.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los astros te protegen y te favorecen en todos los terrenos. Procura aprovechar estos momentos propicios para realizar proyectos o dar salida a algún sueño que mantenía apartado por falta de medios para poder realizarlo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Las cuestiones profesionales o de estudios siguen mejorando poco a poco, consolidando la línea óptima que se inició recientemente. Sigue por el mismo camino, sin desviar la atención ante las pequeñas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Habrás comprobado en los últimos días que tus relaciones sentimentales se estancan y derivan hacia el aburrimiento si no pruebas con alguna estrategia de renovación, y no debes dejar pasar mucho tiempo si no quieres desagradables sorpresas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Surgirá un malentendido en el trabajo y podrías mostrarte muy susceptible con los compañeros. Recibirás una invitación de tu círculo social que te llenará de ilusión. Un reencuentro con alguien del pasado puede trastocar tu felicidad por unos instantes.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu estado de ánimo baja y según avancen los días puede empeorar. No dejes que las circunstancias manden, y pon remedio a una situación que no te has buscado. Si el panorama no pinta demasiado bien, busca salidas al desaliento.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Un proyecto en común con tu pareja puede ser suspendido a última hora por problemas hora relacionados con tu familia política, no sufrirás por ello, te compensarán los buenos ratos en el hogar.