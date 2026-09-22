Investigan hallazgo de osamentas al interior de la Catedral de Rancagua

Tras la denuncia por el hallazgo de una osamenta en el interior de la Catedral de Rancagua, la Fiscalía del Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y el Consejo de Monumentos Nacionales, iniciaron diligencias de inspección para excavar y recuperar los restos humanos encontrados en el templo religioso para así determinar su data y origen.

La inspección estuvo encabezada por el fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses Yáñez, quien explicó que, el objetivo de la diligencia fue verificar el sector donde se encontrarían los restos y coordinar una próxima intervención que permita recuperarlos y someterlos a los análisis correspondientes.

“Hoy día hicimos una inspección, vinimos a verificar el lugar aproximadamente donde se encontrarían estas osamentas”, señaló el persecutor, precisando que posteriormente se realizará una excavación con participación de especialistas.

Meneses fue enfático en señalar que, por ahora, no es posible establecer la existencia de un delito, pero al ser consultado respecto de la eventual configuración de una exhumación ilegal, indicó que “eventualmente podría ser una exhumación”, pero que cualquier conclusión dependerá del resultado de las diligencias que se encuentran en desarrollo.

Uno de los principales objetivos será establecer la data de las osamentas, considerando que se trata de un recinto religioso de larga data y que históricamente las iglesias fueron utilizadas como lugares de sepultura.

“Sabemos que en las iglesias antiguas y en estos lugares también hay mucha gente que se encuentra enterrada”, explicó el fiscal, subrayando que primero se debe recuperar el material y posteriormente realizar las pericias que permitan determinar su antigüedad y procedencia.

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Hallazgo fue denunciado en agosto

Por su parte, el comisario Matías Abarca, de la Brigada de Homicidios de Rancagua, detalló que la investigación se inició a partir de una denuncia recibida por la PDI en agosto de este año, relacionada con el hallazgo de osamentas en un sector ubicado detrás de la sacristía de la Catedral.

Durante la jornada se realizaron coordinaciones con la empresa encargada de las obras de reestructuración del templo y con representantes de la Iglesia, con el propósito de fijar una fecha para intervenir específicamente el lugar donde fueron encontrados los restos.

De acuerdo con el oficial, las osamentas fueron devueltas al lugar donde fueron encontradas, a la espera de la intervención especializada, y aclaró Abarca que “una vez recuperadas, serán examinadas con apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales”.

Indicó además el funcionario de la BH, que el procedimiento no se limitará únicamente a retirar los restos, ya que, se contempla un rescate arqueológico, mediante el cual se analizarán los distintos estratos del terreno para determinar si existen otros elementos asociados.

“Tenemos que hacer un rescate arqueológico para determinar los estratos de la tierra, si hay más osamentas asociadas, vestimentas u otro objeto”, indicó Abarca.

El oficial de la PDI, dijo, además, que una vez de establecer la antigüedad de los restos, se buscará determinar si corresponden a un contexto histórico particular de la ciudad y si existen otros vestigios en el mismo sector.

Intervención deberá ser metodológica

La diligencia implicará intervenir un sector donde existe una loza y hormigón, ya que el procedimiento será realizado bajo una metodología destinada a evitar daños o alteraciones innecesarias a las osamentas.

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Según explicó el comisario Abarca, personal especializado del Consejo de Monumentos Nacionales tendrá a su cargo parte del procedimiento para acceder hasta la caja donde se encontrarían los restos, procurando mantener las condiciones del hallazgo.

Paralelamente, la PDI continúa recopilando antecedentes y tomando declaraciones a las personas que pudieran aportar información relevante para esclarecer las circunstancias en que fueron encontrados los restos.

Entre ellos se encuentran quienes realizaron el hallazgo, representantes de la empresa a cargo de los trabajos de reparación, trabajadores vinculados a las obras y personas de la Iglesia, además de otros eventuales testigos.

Reparaciones continuarán

Desde la PDI aclararon que el hallazgo no significará la paralización de las obras que actualmente se desarrollan en la Catedral de Rancagua.

Abarca explicó que, el sector donde se encontraron las osamentas no forma parte del contrato correspondiente a las obras de reestructuración y modificación del templo, por lo que los trabajos programados podrán continuar.

La investigación se encuentra, por ahora, en una etapa inicial. La excavación y posterior análisis de las osamentas serán claves para establecer su antigüedad, origen y contexto histórico, antecedentes que permitirán determinar si existe alguna responsabilidad penal o si, por el contrario, se trata de restos asociados a antiguas prácticas de sepultura en uno de los principales templos históricos de Rancagua.

Obispado de Rancagua respalda investigación

El Obispado de Rancagua se refirió al hallazgo de osamentas registrado al interior de la Iglesia Catedral, en el marco de las obras de remodelación que se desarrollan en el histórico templo, manifestando su disposición a colaborar con la investigación que llevan adelante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI).

A través de un comunicado, la institución explicó que la Catedral se encuentra en proceso de remodelación desde 2024, trabajos que, según precisó, cuentan con los permisos legales correspondientes y han sido posibles gracias a donaciones de terceros.

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Respecto de la presencia de restos humanos bajo el templo, el Obispado señaló que este antecedente debe ser considerado dentro de la historia del inmueble, debido a que la Catedral ha sido un lugar de sepultación desde su construcción, en 1876, además de constituir un espacio de culto desde el siglo XVI.

En ese sentido, indica que en el recinto se encuentran los restos mortales de obispos, sacerdotes, bienhechores y personas vinculadas a la historia de Rancagua. Asimismo, recordó que bajo el altar mayor existe una cripta donde también hay personas sepultadas, como por ejemplo los restos de los soldados desconocidos de la batalla de Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes recabados por el Obispado, durante las actuales obras de remodelación, se produjo el hallazgo de osamentas en un sector del templo, las que posteriormente fueron dejadas en el mismo lugar donde fueron encontradas.

La institución precisó además que, no ha solicitado ni ordenado la exhumación o inhumación de restos mortales en el marco de los trabajos que actualmente se ejecutan en la Catedral.

El hallazgo es materia de diligencias por parte del Ministerio Público y la PDI, con el objetivo de establecer el origen y las circunstancias asociadas a la presencia de estos restos en el lugar.

Frente a la investigación en curso, el Obispado de Rancagua manifestó su disposición a colaborar con las autoridades competentes y entregar todos los antecedentes que sean requeridos para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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La institución religiosa sostuvo que esta colaboración busca también entregar tranquilidad a la comunidad, mientras avanzan las diligencias destinadas a determinar las circunstancias en que fueron encontradas las osamentas al interior del recinto religioso.

El hallazgo se produce en medio de los trabajos de remodelación de uno de los principales edificios históricos y religiosos de la capital regional, cuyo proceso de intervención se inició en 2024.