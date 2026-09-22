Las brechas de precios en los autos más robados superan el 300% y las primas siguen al alza

Asegurar los vehículos más sustraídos en el país exige comparar opciones antes de contratar, ya que las diferencias de precio entre aseguradoras pueden cuadruplicar el costo para un mismo modelo y cobertura equivalente. Al mismo tiempo, el valor de las pólizas responde a complejos modelos de evaluación de riesgo que combinan el perfil del conductor con el comportamiento general del mercado.

Un estudio elaborado por la plataforma ComparaOnline analizó las tarifas de seguros automotrices para los siete modelos de vehículos más sustraídos en Chile, revelando brechas de precio significativas entre las distintas compañías del mercado.

La mayor dispersión se registra en el Chevrolet Groove, donde la diferencia entre el seguro más económico y el más costoso alcanza un 322%. Le siguen la Ford Territory con una brecha del 284% y la Toyota RAV4 con un 157%. Incluso en el modelo con menor dispersión, la camioneta Mitsubishi L200, la variación entre aseguradoras llega al 22%.

En cuanto a los valores mensuales de las primas el Suzuki Baleno ofrece la entrada más accesible al mercado de seguros analizado, partiendo desde los $23.539 mensuales. El modelo Mitsubishi L200 muestra la prima inicial más elevada en su alternativa más económica, alcanzando los $100.040 al mes. Mientras que el Ford Territory se ubica en el extremo superior de precios, donde asegurar este modelo puede llegar a costar hasta $126.684 mensuales.

El estudio tomó como base el ranking anual de vehículos asegurados sustraídos divulgado por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh). Según la entidad, entre enero y junio de 2026 se registraron 5.851 vehículos asegurados robados, lo que representa una baja del 15,8% anual y el nivel semestral más bajo observado en los últimos cinco años.

A pesar de esta reducción en las cifras de robos, el costo de proteger un vehículo ha subido de forma generalizada. Al comparar los seis modelos que coincidían con un análisis similar realizado el año anterior, las primas más económicas disponibles registraron alzas de entre un 23% y un 130%. Alison Scheuch, gerente de Seguros Generales de ComparaOnline, explicó que el hecho de que un auto sea de los más robados no impide su aseguramiento, pero sí provoca que las compañías evalúen el riesgo de formas notoriamente distintas.

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¿CÓMO SE CALCULA EL PRECIO DE UNA PÓLIZA?

La diferencia de precios entre dos vehículos idénticos responde a un proceso de tarificación sustentado en modelos predictivos o scores de riesgo, diseñados para estimar la probabilidad de que un conductor sufra un siniestro.

Para establecer dicho cálculo, las aseguradoras cruzan múltiples variables:

Factores del vehículo: Estadísticas de robo asociadas al modelo y los costos de repuestos o reparación. Perfil del conductor: Historial de manejo, edad, comportamiento al volante y condiciones de uso del auto. Ubicación geográfica: La comuna o zona geográfica por donde transita o se resguarda el vehículo.

Por otro lado, la dinámica financiera de la industria altera las tarifas de manera constante. El sector considera que existe un nivel de siniestralidad equilibrado cuando los pagos por indemnizaciones no superan el 75% de las primas recaudadas. Cuando este límite se sobrepasa —debido a un alza en choques, robos o repuestos más caros—, las tarifas generales se ajustan para mantener el equilibrio técnico. Ante esto, algunas compañías optan por recortar coberturas para ofrecer precios más bajos, mientras que otras mantienen protecciones amplias cobrando primas mayores.

Desde la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG), su director José Castellano enfatiza que evaluar únicamente la cuota mensual es un riesgo. Aspectos como el límite de la Responsabilidad Civil, los deducibles específicos por robo o pérdida total, el vehículo de reemplazo o la exigencia de dispositivos de seguridad determinan el valor real de la protección. Según advierte el especialista, por intentar ahorrar un monto menor al año en la prima, un asegurado desinformado podría terminar asumiendo pérdidas de hasta un 30% del valor comercial de su automóvil ante un siniestro.