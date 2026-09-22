Minibús queda destruido tras incendiarse en San Vicente

Totalmente destruido por las llamas resultó un minibús que durante la jornada de este lunes se incendió mientras se encontraba en la Ruta I-90H, en el sector Rastrojos, comuna de San Vicente.

La emergencia movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Vicente, quienes concurrieron hasta el lugar para controlar la propagación del fuego, y posteriormente, extinguir las llamas que afectaron en su totalidad al vehículo.

Hasta el sitio de la emergencia también llegó personal de Carabineros, que adoptó el procedimiento correspondiente y colaboró en el resguardo del sector mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Por el momento, no se han informado las causas que habrían originado el incendio ni si se registraron personas lesionadas a raíz del hecho.