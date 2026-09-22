O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7

O'Higgins y Dep. Santa Cruz disputarán el próximo jueves 24 de septiembre el primer partido de la serie de la llave 7. El duelo de la Copa Chile será a las 18:00 horas en el estadio el Teniente.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de junio, en Segunda Fase del torneo Copa Chile 2019, y fue O'Higgins quien ganó 4 a 1.

Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)

: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio) Fase de Grupos : O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)

: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio) Fase de Grupos : O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)

: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio) Fase de Grupos : O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)

: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio) Fase de Grupos : Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)

: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio) Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)

Los resultados de Dep. Santa Cruz en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Dep. Santa Cruz 4 vs Magallanes 1 (31 de enero)

: Dep. Santa Cruz 4 vs Magallanes 1 (31 de enero) Fase de Grupos : Magallanes 1 vs Dep. Santa Cruz 2 (6 de febrero)

: Magallanes 1 vs Dep. Santa Cruz 2 (6 de febrero) Fase de Grupos : Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)

: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio) Fase de Grupos : Dep. Santa Cruz 0 vs Palestino 0 (27 de junio)

: Dep. Santa Cruz 0 vs Palestino 0 (27 de junio) Fase de Grupos : Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)

: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio) Fase de Grupos: Palestino 3 vs Dep. Santa Cruz 2 (11 de julio)

Horario O'Higgins y Dep. Santa Cruz, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

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