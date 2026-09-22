Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Universidad de Chile, que se jugará el jueves 24 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio Sausalito.

Comparte esta noticia

Anuncios

Everton y U. de Chile se enfrentan el próximo jueves 24 de septiembre por la llave 4 de la Copa Chile. El partido se jugará desde las 20:30 horas en el estadio Sausalito.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de julio, en Fase Regional – Semifinales del torneo Copa Chile 2024, y Universidad de Chile se llevó la victoria por 1 a 0.

Los resultados de Everton en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 2 vs San Luis 2 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 3 vs D. Copiapó 0 (26 de junio)
  • Fase de Grupos: San Luis 2 vs Everton 2 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Copiapó 0 vs Everton 1 (11 de julio)
Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 0 vs Universidad de Chile 1 (5 de agosto)
Horario Everton y Universidad de Chile, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 hora hace
Victoria de Lanús sobre Estudiantes por 2-1
12 horas hace
Solitario gol le da triunfo 1-0 a Independiente Riv. (M) sobre Barracas Central
14 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 hora hace
Victoria de Lanús sobre Estudiantes por 2-1
12 horas hace
Anuncios
pdi catedral
PDI realiza diligencias al interior de la Catedral de Rancagua
798630_0
Colo Colo vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Chile
Anuncios
798620_0
Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3
798619_0
U. La Calera se enfrenta ante la visita U. Católica por la llave 2
798625_0
Curicó Unido y D. Concepción se encuentran en la llave 8
798618_0
Coquimbo Unido se enfrentará a Cobreloa por la llave 1
Anuncios
opinion
Rancagua celebra la Patria y las Glorias del Ejército
santacruz 1
Giovagnoli y la llave de Copa Chile frente a O’Higgins: “Es un rival duro”
IMG_0735
Fiestas Patrias: cerca de 40 mil personas disfrutaron de “Vive el 18 en San Fernando”
WhatsApp Image 2026-09-14 at 16.08.02 (4)
Brigada de Emergencia Caletones entrena capacidades de rescate vehicular con Bomberos de Rancagua
ACCIDENTE 1
Un hombre muere tras violenta colisión en San Fernando
robo a bomberos
Robo afectó dependencias del Cuerpo de Bomberos de Rancagua
Anuncios
MINERÍA 1
Seremi pone el foco en la pequeña minería de O’Higgins
Getty Images
Mueren tres militares en un atentado con explosivos atribuido a las disidencias de las FARC en Colombia
Delcy Rodriguez
Delcy Rodríguez llega a EEUU para «llevar la voz de Venezuela» a la Asamblea General de la ONU
El desacople laboral que Chile debe resolver
Anuncios
EDITORIAL ok
EDITORIAL: ¿Qué celebramos el 18 de septiembre?
9 fondas
Rancagua celebró cuatro jornadas de Fiestas Patrias en la Medialuna Monumental
Pepo, desde la sátira política hasta Condorito
1 detenido requinoa....
Detienen a hombre acusado de atacar con arma cortante a una persona en Requínoa
HOSPITAL SAN FERNANDO
Hombre de 21 años muere tras recibir impacto de bala en San Fernando
1 accidente palmilla
Camioneta cayó a canal de regadío en la ruta 90
1 accidente
Accidente de tránsito deja a una persona lesionada en Carretera de la Fruta
6 machali
Machalí realizó tradicional desfile de Fiestas Patrias con amplia participación de la comunidad