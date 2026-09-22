¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?

El precio publicado de un vehículo usado no siempre representa el monto en que finalmente se concreta su venta. La Cámara de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM) explicó que una tasación profesional requiere analizar las condiciones particulares de cada automóvil. Y no solamente comparar avisos en internet.

Revisar publicaciones digitales se ha convertido en una práctica habitual para quienes desean conocer cuánto podría valer su vehículo. Sin embargo, estos avisos muestran el monto solicitado por cada vendedor. Y no necesariamente el resultado final de la operación. Además, las plataformas no siempre permiten conocer completamente el estado mecánico, la documentación, la versión, el equipamiento, las reparaciones anteriores o las condiciones comerciales asociadas a cada unidad.

Por eso desde CAVEM explicaron que, a diferencia de los vehículos nuevos, los vehículos usados son bienes únicos. Aunque dos unidades compartan marca, modelo, versión y año, pueden diferir en kilometraje, condición mecánica y estética, mantenciones, reparaciones, equipamiento, antecedentes legales, número de propietarios y demanda. Por ello, no es suficiente asignarles un monto mediante una comparación general.

La entidad gremial agregó que el valor y el precio cumplen funciones distintas. El valor expresa la apreciación que cada persona atribuye al vehículo según sus características y expectativas. Su precio corresponde al monto en que las partes finalmente acuerdan concretar la compraventa. “El precio publicado puede servir como una referencia inicial, pero una tasación requiere analizar el vehículo en particular. Dos unidades del mismo año y modelo pueden tener valores diferentes debido a su estado, kilometraje, equipamiento e historial”, señalaron desde la entidad.

¿QUÉ FACTORES DETERMINAN LA TASACIÓN DE UN VEHÍCULO USADO?

Según la entidad gremial, una evaluación profesional puede considerar:

La marca, el modelo, la versión y el año del vehículo.

El kilometraje y la coherencia con su tipo de uso.

El estado mecánico general.

La condición de la carrocería, la pintura y el interior.

Las mantenciones realizadas y la documentación disponible.

El equipamiento y los sistemas de seguridad.

Los antecedentes legales del vehículo.

Los daños o reparaciones anteriores.

La demanda y disponibilidad del modelo.

Los costos necesarios para su preparación y comercialización.

CAVEM señaló que estos factores no tienen la misma incidencia en todos los casos. Su importancia dependerá del segmento, la antigüedad y las condiciones particulares del vehículo.

La existencia de mantenciones documentadas puede entregar mayor confianza. Pero no reemplaza una inspección. Del mismo modo, los accesorios incorporados por el propietario no necesariamente aumentan el precio de reventa.

¿POR QUÉ LA OFERTA DE UNA AUTOMOTORA PUEDE SER MENOR?

Una duda frecuente surge cuando el monto ofrecido por una automotora es inferior al precio observado en publicaciones particulares. Según el gremio, ambas cifras representan operaciones diferentes. Una empresa que adquiere un vehículo para revenderlo debe considerar los costos de inspección, preparación, reparación, administración, almacenamiento y comercialización. También asume responsabilidades comerciales y entrega respaldo durante el proceso.

Anuncios

“Comparar una oferta de compra directa con el precio solicitado en un aviso particular puede conducir a conclusiones equivocadas. En una operación formal existen costos, plazos, servicios y responsabilidades que deben incorporarse en la evaluación”, indicó la Cámara.

En una venta particular, el propietario podría intentar obtener un monto superior. Sin embargo, deberá encargarse directamente de publicar, atender interesados, coordinar inspecciones, negociar, verificar el pago y formalizar la transferencia.

RECOMENDACIONES ANTES DE VENDER UN VEHÍCULO

CAVEM recomienda seguir estos pasos antes de solicitar una tasación. Primero, identificar correctamente la versión y el equipamiento del vehículo, luego reunir los registros de mantención y reparación. Después Verificar que la documentación se encuentre vigente, solicitar una inspección y una tasación profesional y comparar vehículos que tengan condiciones equivalentes. Además, aconseja revisar todas las condiciones de la propuesta y no solo el monto y realizar la operación mediante canales formales y verificables.

La Cámara también propone solicitar una explicación clara sobre los criterios utilizados. Una tasación transparente debe permitir que el propietario comprenda qué elementos favorecen el valor del vehículo. Y cuáles lo reducen. (Fuente: CAVEM)

PREGUNTAS FRECUENTES

-¿El precio publicado corresponde al precio final de venta?: No necesariamente. El aviso refleja el monto solicitado por el vendedor. Mientras que el precio final es el que comprador y vendedor acuerdan. La estimación de valor considera el estado, los antecedentes y la demanda del vehículo.

– ¿Qué considera una tasación profesional?: Considera factores como modelo, versión, año, kilometraje, estado mecánico, mantenciones, equipamiento, documentación, reparaciones anteriores y demanda.

-¿Por qué una automotora puede ofrecer un monto diferente?: Porque debe incorporar los costos de inspección, preparación, reparación, almacenamiento, administración y comercialización. También asume responsabilidades y entrega respaldo durante la operación.