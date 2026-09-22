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Primera Compañía de Bomberos, “Bomba Rengo”, presentó importante equipamiento a la comunidad

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La Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Rengo presentó una nueva adquisición de material menor que se incorpora a la Bomba Rengo.

Se trata de un sistema portátil de inyección y aplicación de espuma contra incendios “Pro/Pak”, equipamiento que representa un importante aporte a la capacidad operativa y que permitirá mejorar el control y la extinción de emergencias, especialmente en incendios vehiculares y aquellos que involucren hidrocarburos.

Este nuevo material viene a fortalecer el equipamiento y, por sobre todo, la preparación para responder de manera más segura y eficiente ante las distintas emergencias que puedan afectar a la comunidad.

La Compañía agradeció  a toda la comunidad, ya que sin su constante apoyo, se indicó,  tanto a través de la Campaña Essbio como de los diferentes beneficios y actividades realizados por la  compañía, esta importante adquisición no habría sido posible, enfatizando en que cada aporte se transforma en equipamiento, preparación y mejores herramientas para proteger a la comunidad.

Lo que se viene es que los voluntarios procederán a capacitarse en dicho equipamiento para pronto ponerlo en servicio para las emergencias que puedan afectar a la comuna.

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