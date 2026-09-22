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Pronóstico anticipa viento para esta semana en O’Higgins

Rancagua experimentará temperaturas de entre 7°C y 21°C durante martes y miércoles, así como permanece vigente un aviso por viento normal a moderado.

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Luego de las precipitaciones y vientos registrados durante los últimos días de las celebraciones de Fiestas Patrias, las condiciones meteorológicas presentan una mayor estabilidad para el inicio de esta semana en la Región de O’Higgins.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la capital regional, el martes 22 de septiembre se esperan temperaturas entre los 7°C y 21°C, con nubosidad durante la madrugada y cielo parcialmente nublado durante la tarde.

Mientras tanto, para el miércoles 23 de septiembre se anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, manteniéndose condiciones de nubosidad variable durante la jornada.

Sin embargo, las condiciones cambiarían hacia la segunda mitad de la semana, pues desde la DMC se emitió un Aviso Meteorológico por viento normal a moderado, asociado a un sistema frontal.

Pese a que el aviso fue emitido el lunes 21, este contempla las condiciones de viento desde la tarde del miércoles 23 hasta la mañana del viernes 25 de septiembre en la zona cordillerana.

Así, mientras en sectores como Rancagua se esperan jornadas con temperaturas que bordearán los 20°C y nubosidad variable, la atención meteorológica durante los próximos días estará puesta principalmente en las condiciones de viento que se registren en la cordillera regional.

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