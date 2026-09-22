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Rabello volvió a las prácticas tras superar lesión en codo izquierdo

El “10” está de vuelta y podría ser considerado en la llave por Copa Chile frente a Deportes Santa Cruz.

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Desde el pasado 16 de agosto que Bryan Rabello no disputa un partido con la camiseta de O’Higgins. Una luxación en su codo izquierdo -lesión sufrida en un entrenamiento- lo dejó fuera de las canchas por largo tiempo, pero, esta semana, hubo buenos noticias para el futbolista y para el club.

Rabello volvió a las prácticas junto a sus compañeros y podría retomar prontamente las citaciones de cara a los desafíos venideros. El rancagüino necesita jugar para tomar ritmo de competencia, considerando que, por la Liga de Primera solo ha disputado tres de los últimos 11 juegos.

Por lo mismo, esta pasada contra Deportes Santa Cruz en la Copa Chile podría ser importante para que Rabello sume minutos, claro está, siempre y cuando el técnico Lucas Bovaglio lo decida.

Maturana también está de regreso

Superó una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que lo dejó fuera del encuentro contra Audax Italiano -por la Liga- pero ya está de vuelta. Martín Maturana podría también ser considerado este jueves a las 19 horas cuando O’Higgins afronte el duelo de ida por los octavos de final de la Copa.

Su posible aparición, también es importante considerando las bajas que tiene el equipo por lesiones y por convocatorias a las selecciones nacionales. Recordemos que, para esta pasada, Lucas Bovaglio no tendrá a Luis Pavez, Miguel Brizuela, Jorge Peña, Esteban Moreira, José Movillo, Joaquín Muñoz y Felipe Faúndez.

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