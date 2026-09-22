Rancagua cerró programa DIT que fortaleció la inclusión en la gestión municipal

Con la entrega de una propuesta de Política Inclusiva al alcalde Raimundo Agliati y la presentación de los principales resultados de su ejecución, la Municipalidad de Rancagua cerró el Programa de Desarrollo Inclusivo Territorial (DIT), iniciativa desarrollada en convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), que contempló una inversión de $41.252.562 y que se implementó como proyecto piloto en la Región de O’Higgins.

El programa tuvo como principal objetivo fortalecer las capacidades del municipio para avanzar hacia una atención más inclusiva y reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad al acceder a los servicios y a la oferta pública.



Durante su ejecución se desarrollaron distintas jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios municipales, abordando materias como atención inclusiva, participación ciudadana y lengua de señas, entre otras herramientas orientadas a mejorar la atención y la relación del municipio con las personas con discapacidad.

El trabajo también incorporó instancias abiertas de formación y sensibilización. Entre ellas estuvieron el seminario sobre autismo “Comprender para atender” y el seminario “Rancagua Ciudad Inclusiva”, encuentros que reunieron a referentes técnicos, organizaciones y personas con discapacidad de la comuna, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos.

Medidas concretas en dependencias municipales



Uno de los componentes del programa correspondió a la denominada Iniciativa Inclusiva, mediante la cual se implementaron medidas concretas en distintas unidades municipales.

Entre ellas se incorporó espacios de calma destinados a la autorregulación y kits sensoriales, herramientas que quedaron disponibles en dependencias municipales para facilitar la atención de personas con distintas necesidades.

El programa también permitió fortalecer la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en procesos de planificación comunal. En ese marco, sus representantes participaron activamente en la actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), incorporando su visión y experiencia en la definición de los desafíos que deberá abordar Rancagua durante los próximos años.

Una propuesta para dar continuidad al trabajo



Como parte del cierre del programa, se entregó al alcalde Raimundo Agliati una propuesta de Política Inclusiva Municipal, elaborada a partir de la experiencia y los aprendizajes obtenidos durante la ejecución del DIT.

El documento planteó una hoja de ruta para dar continuidad al trabajo desarrollado y avanzar en la incorporación transversal de la inclusión y la discapacidad en las distintas áreas de la gestión municipal.

De esta manera, el cierre del programa DIT dejó instaladas nuevas herramientas, capacidades y propuestas dentro del municipio, junto con una mayor participación de las organizaciones de personas con discapacidad en espacios de decisión y planificación comunal.

La iniciativa permitió así que la inclusión no quedara circunscrita a acciones específicas, sino que comenzará a incorporarse como un criterio transversal en la forma en que el municipio planifica, diseña y entrega sus servicios a la comunidad.