Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal

Con la seguridad como uno de los principales desafíos de los gobiernos locales, Rancagua fue sede del Encuentro Regional de Seguridad Municipal 2026, jornada organizada por la Municipalidad de Rancagua bajo el concepto “Desafíos y oportunidades para los gobiernos locales”.

La actividad, realizada en el Teatro Regional Lucho Gatica, convocó a autoridades nacionales y regionales, alcaldes, representantes municipales, especialistas en prevención, integrantes del Ministerio Público y parlamentarios, generando un espacio de análisis sobre la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal y el fortalecimiento del rol preventivo de los municipios.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que la nueva legislación abre una nueva etapa para los gobiernos locales y que los municipios deben estar preparados para asumir mayores responsabilidades.

“La nueva Ley de Seguridad Municipal abre una nueva etapa para los gobiernos locales. Y esta nueva etapa nos exige estar preparados: con equipos, tecnología, planificación y, fundamentalmente, presencia en el territorio. Tenemos que transformar estas nuevas herramientas en acciones concretas de prevención y seguridad para nuestros barrios”, señaló la autoridad comunal.

Durante el encuentro, la Municipalidad de Rancagua presentó el trabajo desarrollado durante la actual administración para fortalecer sus capacidades de prevención y fiscalización.

Actualmente, el municipio cuenta con 51 inspectores municipales, 8 camionetas, 6 motocicletas y un dron, además de una red de 128 cámaras de seguridad disponibles en la ciudad y el proceso de implementación de un nuevo Centro de Monitoreo Municipal.

A esto se suman miles de patrullajes preventivos, operativos de recuperación de espacios y requerimientos ciudadanos atendidos por los equipos municipales.

Para el alcalde Agliati, estas herramientas forman parte de una estrategia que combina prevención, tecnología, fiscalización y presencia permanente en los barrios.

“En Rancagua entendemos la seguridad como un trabajo que se construye todos los días y directamente en los territorios. Por eso hemos fortalecido nuestros equipos, aumentado nuestra capacidad operativa y avanzado en tecnología, pero también hemos puesto énfasis en recuperar y ocupar los espacios públicos junto a nuestros vecinos”, agregó.

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La jornada también abordó la recuperación de espacios públicos a través de iniciativas municipales como Centro Vivo y Barrio Vivo, junto con el trabajo coordinado con Carabineros mediante mecanismos como OS-14.

El encuentro contó, entre otros, con la participación de la delegada presidencial regional de O’Higgins, Susana Pinto González; el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri Bascuñán; el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos; el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson; el general Ricardo Yáñez Reveco y los senadores Javier Macaya y Juan Luis Castro.

La delegada presidencial regional de O’Higgins, Susana Pinto, afirmó que “como Gobierno estamos trabajando codo a codo con las distintas instituciones, y quiero relevar especialmente el compromiso que hemos encontrado en los alcaldes en materia de seguridad. Los municipios han destinado recursos propios y presupuestos municipales para implementar distintas iniciativas que finalmente tienen un impacto concreto en la vida cotidiana de las personas y en la tranquilidad de sus comunidades”.

La jornada concluyó con un panel parlamentario sobre los desafíos legislativos y de implementación de la nueva institucionalidad de seguridad municipal, moderado por el alcalde de Rancagua.