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Reconocen trabajo de joven escritora pichilemina por su obra “Renaceres”

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La joven escritora pichilemina Agustina Villalobos Godoy, estudiante de tercer año medio D del Liceo Agustín Ross, sostuvo un encuentro con el alcalde, Roberto Córdova Carreño, instancia en la que hizo entrega de un ejemplar de su libro “Renaceres”.

Acompañada por el profesor Lautaro González Carreño, Agustina compartió con el jefe comunal parte de su experiencia como escritora y el camino que ha desarrollado a través de su participación en el Club de Lectura y Escritura de su establecimiento educacional.

Durante el encuentro, el alcalde valoró y reconoció especialmente el esfuerzo, talento y dedicación de Agustina, destacando el orgullo que representa para Pichilemu contar con jóvenes que encuentran en la literatura una forma de expresar su creatividad, sensibilidad y visión del mundo.

Asimismo, la autoridad comunal la instó a continuar por el camino de las letras, fortaleciendo su vocación y desarrollando todo su potencial como escritora.

“Renaceres” representa un importante logro personal para Agustina y un motivo de orgullo para su familia, su comunidad educativa y toda nuestra comuna. Su historia es también una invitación a seguir impulsando la lectura, la escritura y la cultura entre las nuevas generaciones, sostuvo la autoridad comunal.

Se felicitó a Agustina por su dedicación y por este importante paso en su camino literario, deseándole mucho éxito en los nuevos proyectos que emprenda. Quienes deseen conocer “Renaceres” pueden encontrar ejemplares disponibles para préstamo en la Biblioteca Pública Municipal y en la biblioteca del Liceo Agustín Ross.

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