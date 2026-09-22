Recordemos nuestra historia

El próximo 1 de octubre comienzan las actividades conmemorativas de la Batalla de Rancagua. Sin embargo, a pocos días de esa fecha, aún no existe información pública suficiente sobre cómo se desarrollará la conmemoración de este año. Extraoficialmente se ha señalado que, al igual que en la exitosa versión del año pasado, el desfile se realizaría en avenida Grecia, pero poco se conoce todavía de otras actividades y, especialmente, de algunas tradiciones que con el paso del tiempo se han ido perdiendo.

Entre ellas está la visita de las escuelas matrices a comunas cercanas a Rancagua, una tradición que permitía extender la conmemoración más allá de la capital regional y acercarla a sus habitantes.

Más allá de cómo se organizarán este año las actividades, la Batalla de Rancagua nos entrega una oportunidad para algo mucho más importante que recordar un episodio ocurrido hace más de dos siglos: preguntarnos cuánto conocemos nuestra propia historia y cuánto nos sentimos parte de ella.

Porque, lamentablemente, durante buena parte del año hablamos poco de nuestra historia, tanto de aquella más antigua como de la más reciente. Y cuando dejamos de conocer los acontecimientos que dieron forma a nuestras ciudades y comunidades, también corremos el riesgo de debilitar el vínculo que tenemos con el lugar donde vivimos.

No se trata de convertir el pasado en una colección de fechas, nombres y batallas que los estudiantes deben memorizar. Se trata de comprender que detrás de esos acontecimientos existen personas, decisiones, sacrificios y transformaciones que contribuyeron a construir el territorio que hoy habitamos.

La historia local tiene, en ese sentido, un valor particular. Es más fácil generar un vínculo cuando aquello que se estudia ocurrió en las mismas calles, cerros o lugares que forman parte de nuestra vida cotidiana. Saber qué ocurrió donde hoy caminamos, trabajamos o vivimos puede transformar un espacio cualquiera en un lugar con significado.

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Pero para que eso ocurra se necesitan espacios donde esa memoria pueda permanecer y ser transmitida. En nuestra región existen instituciones y organizaciones que realizan ese trabajo y que merecen ser reconocidas. El Museo Regional y el Centro Cultural La Merced son ejemplos de lugares que contribuyen a mantener vivo ese vínculo con nuestro patrimonio y nuestra historia.

También es necesario que la historia local tenga un espacio suficiente en la educación. Los profesores de esta asignatura enfrentan el desafío de enseñar contenidos amplios y, al mismo tiempo, lograr que niños y jóvenes puedan relacionarlos con su propio entorno. No es sencillo profundizar en acontecimientos cercanos cuando el tiempo disponible es limitado, pero precisamente por eso resulta necesario buscar nuevas formas de acercar la historia a las nuevas generaciones.

Esperamos que las agrupaciones culturales, los establecimientos educacionales, las instituciones públicas y privadas y también las organizaciones de nuestra comunidad puedan seguir impulsando proyectos que permitan avanzar en esa dirección. Pequeñas iniciativas pueden convertirse, con el tiempo, en circuitos culturales y turísticos capaces de rescatar lugares, personajes y acontecimientos que forman parte del patrimonio de Rancagua y de toda la región.

En El Rancagüino también queremos aportar a ese esfuerzo.

Un paso importante ha sido la reedición de “Rancagua en la Historia”, de don Héctor González Valenzuela. El libro, escrito a lo largo de una vida por quien fuera durante 50 años director de este medio, constituye un aporte para acercarnos a nuestro pasado y conocer, desde una mirada periodística y local, acontecimientos que forman parte de nuestra identidad. Este domingo 27 de septiembre publicaremos el relato completo que don Héctor dedicó en ese libro a la Batalla de Rancagua. En los próximos días, además, compartiremos en nuestras redes sociales un podcast remozado que incorporará algunas canciones de la ópera rock “Sacrificio Heroico”, de Mauricio Valderrama.

Son aportes modestos frente a la enorme tarea de mantener viva nuestra memoria, pero creemos que también desde un medio de comunicación regional se puede contribuir a ese propósito.

Recordar nuestra historia no significa vivir anclados en el pasado. Al contrario. Una comunidad que conoce su origen puede comprender mejor aquello que quiere construir.

Quizás allí esté una parte de la respuesta para el futuro de Rancagua: en recuperar el orgullo por el lugar que habitamos, conocer aquello que lo hizo posible y volver a sentir que no somos solamente personas que viven en una ciudad, sino parte de una historia y de una comunidad que compartimos.

Porque conocer nuestra historia no debería ser solamente una obligación cuando llega octubre. Debería ser también una forma de reconocernos, de valorar dónde vivimos y de pensar hacia dónde queremos llevar nuestra ciudad.