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Se enfrentan D. Puerto Montt y Ñublense por la llave 6

En la previa de D. Puerto Montt vs Ñublense, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 18:00 horas en el estadio Bicentenario Chinquihue.

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Por la llave 6 de la Copa Chile, P. Montt y Ñublense juegan hoy desde las 18:00 horas. El duelo se disputará en el estadio Bicentenario Chinquihue.

El historial indica equilibrio en el marcador entre ambos equipos: han empatado en los últimos 2 partidos que se han enfrentado en este campeonato. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de octubre, en Fase Regional – Final del torneo Copa Chile 2024, y firmaron un empate en 1.

Los resultados de D. Puerto Montt en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Puerto Montt 1 vs Deportes Temuco 1 (31 de enero)
  • Fase de Grupos: Deportes Temuco 2 vs D. Puerto Montt 1 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huachipato 0 vs D. Puerto Montt 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs Huachipato 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
Los resultados de Ñublense en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Ñublense 4 vs U. Concepción 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Concepción 0 vs Ñublense 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Curicó Unido 1 vs Ñublense 0 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Rangers 0 vs Ñublense 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Ñublense 2 vs Curicó Unido 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Ñublense 1 vs Rangers 0 (4 de agosto)
Horario D. Puerto Montt y Ñublense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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