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Senador Castro y alcaldes de La Estrella y Litueche gestionan solución para conectar a más de 2.500 familias de Cardenal Caro a la red eléctrica

La reunión con la ministra de Energía, Ximena Rincón, CGE y dirigentes vecinales dejó compromisos concretos para acelerar inversiones y buscar una alternativa que permita adelantar las conexiones proyectadas inicialmente para 2028.

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Más de 2.500 familias de Litueche, La Estrella, Navidad y Marchigüe esperan desde hace años una solución que les permita contar con suministro eléctrico en sus viviendas. Para destrabar esta situación, el senador Juan Luis Castro llegó hasta el Ministerio de Energía junto a los alcaldes de Litueche, Rodrigo Palominos, y de La Estrella, Valentín Vidal, además de dirigentes vecinales, para reunirse con la ministra Ximena Rincón y el gerente general de CGE, Iván Quezada.

“Aquí hay miles de familias que han estado postergadas en su acceso a la energía eléctrica en las comunas de Cardenal Caro. Hay gente que pagó por su terreno, hizo su casa, gente de clase media que lleva años esperando simplemente este servicio básico”, señaló el senador Castro al inicio de la reunión.

El encuentro en el Ministerio de Energía da continuidad a las gestiones que el parlamentario ha impulsado durante las últimas semanas. En una instancia anterior, Castro reunió a vecinos y representantes de la compañía eléctrica para abordar las dificultades de conexión, oportunidad en que se planteó como horizonte el año 2028 para avanzar en una solución.

Precisamente, uno de los principales puntos abordados ahora con la ministra fue la posibilidad de acortar ese plazo. Según explicó Castro, se acordó analizar junto al Coordinador Eléctrico una alternativa que permita aprovechar infraestructura proyectada para abastecer una iniciativa privada de la zona y, al mismo tiempo, entregar suministro a las familias de sectores cercanos.

“Lo que buscamos es establecer una prioridad y encontrar una fórmula que permita avanzar antes de 2028. No podemos resignarnos a que miles de familias tengan que seguir esperando años por electricidad”, sostuvo el parlamentario.

La ministra Ximena Rincón explicó que el problema no se limita al acceso habitacional, sino que también está frenando las posibilidades de desarrollo productivo de la provincia. “Necesitamos que donde se genera energía también exista la posibilidad de dar factibilidad y que se conecten vecinas y vecinos en sus casas”, afirmó la secretaria de Estado.

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Por su parte, el alcalde de Litueche, Rodrigo Palominos, explicó que solo en su comuna existen entre siete y ocho loteos afectados, con cerca de mil personas que enfrentan dificultades para acceder al suministro eléctrico. El municipio ya realizó un catastro de las familias afectadas para dimensionar la demanda y avanzar en la búsqueda de soluciones.

“Es una problemática que viene desde hace muchos años y hoy pudimos conversar sobre soluciones concretas, que es lo que necesitan nuestras comunas. Nos vamos muy optimistas”, señaló Palominos, quien agradeció las gestiones realizadas para reunir en una misma mesa a las autoridades, la empresa distribuidora y los municipios.

En tanto, el alcalde de La Estrella, Valentín Vidal, destacó los avances alcanzados durante la reunión para abordar un problema que por años ha afectado a vecinos de su comuna.

“Hoy sí sentimos que pudimos avanzar y que existen alternativas para comenzar a solucionar un problema que afecta directamente la vida de nuestros vecinos y también las posibilidades de desarrollo de nuestras comunas”, sostuvo.

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