Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

U. La Calera se enfrenta ante la visita U. Católica por la llave 2

U. La Calera y U. Católica se enfrentan en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El duelo se jugará mañana desde las 20:30 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Desde las 20:30 horas, se miden mañana U. La Calera y U.Católica por la llave 2 de la Copa Chile, en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Copa Chile 2025, y U. La Calera lo ganó por 0 a 1.

Fecha y rival de U. La Calera en el próximo partido de la Copa Chile
  • Llave 2: vs U. Católica: 26 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de U. Católica en el próximo partido de la Copa Chile
  • Llave 2: vs U. La Calera: 26 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
Los resultados de U. La Calera en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: U. La Calera 0 vs U. San Felipe 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: U. La Calera 4 vs Santiago Wanderers 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 1 vs U. La Calera 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 0 vs U. La Calera 4 (5 de agosto)
Los resultados de U. Católica en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Copiapó 0 vs U. Católica 3 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 4 vs San Luis 2 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs D. Copiapó 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: San Luis 4 vs U. Católica 0 (11 de julio)
Horario U. La Calera y U. Católica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 hora hace
Victoria de Lanús sobre Estudiantes por 2-1
12 horas hace
Solitario gol le da triunfo 1-0 a Independiente Riv. (M) sobre Barracas Central
14 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 hora hace
Victoria de Lanús sobre Estudiantes por 2-1
12 horas hace
Anuncios
karate 1
Dojo VM Jiyukan Machalí destaca en la Liga Mundial Juvenil de Karate en México
pdi catedral
PDI realiza diligencias al interior de la Catedral de Rancagua
Anuncios
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
EDITORIAL ok
Recordemos nuestra historia
798620_0
Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3
798625_0
Curicó Unido y D. Concepción se encuentran en la llave 8
Anuncios
_DSC2056
Evelyn Prieto, operadora en Pilar Norte: “Siempre hay que estar atentos, el autocuidado habla mucho de cómo trabajamos”
opinion
Rancagua celebra la Patria y las Glorias del Ejército
santacruz 1
Giovagnoli y la llave de Copa Chile frente a O’Higgins: “Es un rival duro”
IMG_0735
Fiestas Patrias: cerca de 40 mil personas disfrutaron de “Vive el 18 en San Fernando”
EO 2
Escuela de Orfebres de Coya celebra 25 años con certificación de nuevos artesanos
ACCIDENTE 1
Un hombre muere tras violenta colisión en San Fernando
Anuncios
RANCAGUA 7
Rancagua rindió homenaje a la Independencia y las Glorias del Ejército
MINERÍA 1
Seremi pone el foco en la pequeña minería de O’Higgins
Getty Images
Mueren tres militares en un atentado con explosivos atribuido a las disidencias de las FARC en Colombia
Delcy Rodriguez
Delcy Rodríguez llega a EEUU para «llevar la voz de Venezuela» a la Asamblea General de la ONU
Anuncios
Las tradiciones no se heredan solas
EDITORIAL ok
EDITORIAL: ¿Qué celebramos el 18 de septiembre?
9 fondas
Rancagua celebró cuatro jornadas de Fiestas Patrias en la Medialuna Monumental
Pepo, desde la sátira política hasta Condorito
1 detenido requinoa....
Detienen a hombre acusado de atacar con arma cortante a una persona en Requínoa
HOSPITAL SAN FERNANDO
Hombre de 21 años muere tras recibir impacto de bala en San Fernando
1 accidente palmilla
Camioneta cayó a canal de regadío en la ruta 90
1 accidente
Accidente de tránsito deja a una persona lesionada en Carretera de la Fruta