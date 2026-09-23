SENAPRED mantiene alerta preventiva en O’Higgins ante lluvias, viento y probables tormentas eléctricas

La Región de O’Higgins se mantiene bajo Alerta Temprana Preventiva Regional debido a un evento meteorológico que contempla precipitaciones, viento y la probabilidad de tormentas eléctricas durante los próximos días.

De acuerdo con el informe emitido por la Unidad Regional de Alerta Temprana de SENAPRED O’Higgins a las 18:30 horas del martes 22 de septiembre, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigentes tres avisos que involucran a la región. MONITOREO ALERTA TEMPRANA PREVE…

El primero corresponde a precipitaciones normales a moderadas, con isoterma cero alta, y tiene vigencia desde la tarde del martes 22 hasta la mañana del jueves 24 de septiembre.

A este se suma un aviso por viento normal a moderado, vigente desde la tarde del miércoles 23 hasta la mañana del viernes 25, además de un aviso por probables tormentas eléctricas, que regirá desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del viernes.

Hasta 45 milímetros de lluvia en la cordillera

El pronóstico incluido en el informe establece diferencias importantes según el sector de la región.

Para el miércoles 23 se esperan entre 1 y 3 milímetros en la precordillera y entre 5 y 10 milímetros en la cordillera. Para el jueves, las precipitaciones aumentarían a 10-20 milímetros en la precordillera y 35-45 milímetros en la cordillera. MONITOREO ALERTA TEMPRANA PREVE…

En cuanto al viento, la principal afectación se concentraría también en sectores cordilleranos. Para el miércoles se pronostican velocidades de 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h; para el jueves, entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. El viernes se esperan entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h. MONITOREO ALERTA TEMPRANA PREVE…

La isoterma cero, por su parte, se situaría durante el jueves entre los 3.200 y 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Riesgo de remociones en masa aumenta en la cordillera

El informe incorpora además la evaluación de SERNAGEOMIN respecto de la posibilidad de remociones en masa, como aluviones, derrumbes, deslizamientos y caídas de rocas.

Para el litoral, cordillera de la Costa, valle longitudinal y precordillera, la posibilidad de ocurrencia es calificada como baja. En la cordillera, en cambio, es considerada moderada. MONITOREO ALERTA TEMPRANA PREVE…

Anuncios

Por esta razón, SENAPRED recomienda mantener especial vigilancia sobre cursos de agua y quebradas, considerando que las precipitaciones podrían provocar desbordes o arrastre de sedimentos en sectores cercanos a los cauces. También advierte sobre posibles acumulaciones de agua y barro en zonas donde se realizan trabajos en vías y calles.

En sectores precordilleranos y cordilleranos se recomienda además conducir con precaución o restringir la circulación cuando las condiciones lo hagan necesario, especialmente en zonas donde se registren precipitaciones de aguanieve o nieve.

Precauciones por viento y tormentas eléctricas

El organismo advierte que el viento podría provocar voladuras de techumbres, alteraciones de conectividad e interrupciones del suministro eléctrico y telefónico producto de la caída de árboles o ramas sobre el tendido.

También existe riesgo de afectación de muros y cierres de sitios en construcción. Entre las recomendaciones para la población se encuentra asegurar las techumbres, realizar poda de árboles y ramas y fijar objetos colgantes que pudieran desprenderse. MONITOREO ALERTA TEMPRANA PREVE…

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, SENAPRED recomienda suspender actividades al aire libre, evitar refugiarse bajo árboles, postes o antenas y no ingresar a lagos o ríos durante la tormenta.

En los hogares se aconseja desconectar los aparatos eléctricos y evitar el contacto con agua, además de cerrar cortinas y persianas ante el riesgo de eventual quebradura de vidrios.