Carabineros reporta 528 detenidos durante semana de Fiestas Patrias

Un total de 528 personas detenidas y ocho vehículos recuperados dejó el despliegue operativo de Carabineros en la Región de O’Higgins, durante la semana comprendida entre el 14 y el 20 de septiembre, período que incluyó el fin de semana largo de Fiestas Patrias.

Las cifras fueron entregadas por el jefe de la Zona O’Higgins, general Guillermo Bohle Guichacoi, durante una nueva sesión del Comité Policial, instancia en la que destacó el trabajo desarrollado por el personal policial en materia de prevención, fiscalización e investigación.

Del total de detenidos durante ese período, 438 fueron aprehendidos en flagrancia, mientras que los restantes 90, mantenían órdenes de detención vigentes. De acuerdo con el balance entregado, esta labor se suma al trabajo permanente desarrollado por las distintas unidades y especialidades de Carabineros, que ha permitido concretar 15.896 detenciones en lo que va de 2026, por diferentes delitos.

Más de 188 mil controles

El jefe de Zona también destacó la presencia preventiva de Carabineros en distintos puntos de la región, con controles dirigidos, tanto a personas como a vehículos.

En lo que va del año 2026, se han efectuado más de 188 mil controles y fiscalizaciones, mientras que los funcionarios han realizado, además, más de 8 mil fiscalizaciones a locales comerciales y entidades bancarias, junto con casi 5 mil controles relacionados con la Ley de Alcoholes.

En materia de recuperación de vehículos, durante 2026 se han recuperado 364 automóviles, ocho de ellos durante la última semana considerada en el balance.

A estas cifras se suma la incautación de 126 armas de fuego y un total de 894 kilos de diferentes tipos de drogas durante el presente año.

Operativo especial por Fiestas Patrias

En relación con el despliegue realizado durante el fin de semana de Fiestas Patrias, Carabineros informó que se efectuaron más de 9.200 controles y fiscalizaciones a personas y vehículos.

Los operativos se concentraron principalmente en rutas, fondas y ramadas, con servicios simultáneos destinados a reforzar la prevención y fiscalización durante una de las fechas de mayor movilidad y actividad en la región.

El general Guillermo Bohle destacó el trabajo desarrollado por los funcionarios policiales y el despliegue realizado durante estos días, subrayando la presencia preventiva en distintos puntos de O’Higgins.