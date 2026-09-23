Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Cobreloa vs Santiago Wanderers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026

Cobreloa y Santiago Wanderers se enfrentan en la Madriguera, con el arbitraje de Fernando Véjar Díaz. El duelo se jugará el sábado 26 de septiembre desde las 15:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

El juego entre Cobreloa y Santiago Wanderers se disputará el próximo sábado 26 de septiembre por la fecha 26 del campeonato 2026, a partir de las 15:00 horas en la Madriguera.

Así llegan Cobreloa y Santiago Wanderers

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

En la fecha anterior, Cobreloa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a D. Antofagasta. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers cayó 0 a 3 ante Deportes Temuco. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Santiago Wanderers lo ganó por 5 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 42 puntos (11 PG – 9 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (12 PG – 8 PE – 4 PP).

Anuncios

El árbitro seleccionado para el encuentro será Fernando Véjar Díaz.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
4 Magallanes 40 25 11 7 7 3
5 D. Antofagasta 38 25 10 8 7 16

Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Deportes Temuco: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Recoleta: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Curicó Unido: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobreloa y Santiago Wanderers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 día hace
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Anuncios
798631_0
Ñublense vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Chile
798627_0
U. Católica vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile
Anuncios
Dylan y Joseph
Dos luchadores de O’Higgins participaron en tryout de WWE tras ser invitados por la compañía
798630_0
Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5
798621_0
Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
Anuncios
EDITORIAL ok
El 2 de octubre es de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
798622_2
Audax Italiano empató 0-0 con Colo Colo y todo se define a la vuelta
798618_2
Coquimbo Unido se quedó con la victoria 2-1 de la ida tras un gol agónico
foto 7
Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal
precio auto usado
¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?
Anuncios
albert acevedo
Albert Acevedo participará de taller para instrucción de técnicos del fútbol amateur
La “caña del 18” en las escuelas: ¿cansancio o problema de rutina?
54f49c0b-b40d-4463-8d7e-29fdef7d29af
Investigan hallazgo de osamentas al interior de la Catedral de Rancagua
clasificatorias arfa
En desarrollo clasificatorias ANFA Juvenil
Anuncios
1 bomba rengo....
Primera Compañía de Bomberos, “Bomba Rengo”, presentó importante equipamiento a la comunidad
Día mundial sin automóvil: Ciudades que se mueven distinto
ohiggins copa de la liga
Horas clave para definir aforo y medidas de seguridad para final de la Copa de la Liga
CLIMA
Pronóstico anticipa viento para esta semana en O’Higgins
karate 1
Dojo VM Jiyukan Machalí destaca en la Liga Mundial Juvenil de Karate en México
pdi catedral
PDI realiza diligencias al interior de la Catedral de Rancagua
EDITORIAL ok
Recordemos nuestra historia
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE