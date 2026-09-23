Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5

Te contamos la previa del duelo Colo Colo vs Audax Italiano, que se enfrentarán en Nacional el próximo viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Colo Colo y Audax I. buscarán el próximo viernes 25 de septiembre seguir con vida en el torneo de la Copa Chile. Ambos llegan con chances de clasificar a Cuartos de Final luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 20:00 horas en Nacional.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y firmaron un empate en 0.

Los resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto)
  • Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)
Los resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Palestino 1 vs Audax Italiano 2 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 3 vs Palestino 2 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 2 vs Magallanes 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Magallanes 0 vs Audax Italiano 1 (11 de julio)
  • Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)
Horario Colo Colo y Audax Italiano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 día hace
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Anuncios
798631_0
Ñublense vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Chile
798627_0
U. Católica vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile
Anuncios
798288_0
U. San Felipe vs D. Copiapó: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
Dylan y Joseph
Dos luchadores de O’Higgins participaron en tryout de WWE tras ser invitados por la compañía
798621_0
Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
Anuncios
EDITORIAL ok
El 2 de octubre es de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
798622_2
Audax Italiano empató 0-0 con Colo Colo y todo se define a la vuelta
798618_2
Coquimbo Unido se quedó con la victoria 2-1 de la ida tras un gol agónico
foto 7
Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal
precio auto usado
¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?
Anuncios
albert acevedo
Albert Acevedo participará de taller para instrucción de técnicos del fútbol amateur
La “caña del 18” en las escuelas: ¿cansancio o problema de rutina?
54f49c0b-b40d-4463-8d7e-29fdef7d29af
Investigan hallazgo de osamentas al interior de la Catedral de Rancagua
clasificatorias arfa
En desarrollo clasificatorias ANFA Juvenil
Anuncios
1 bomba rengo....
Primera Compañía de Bomberos, “Bomba Rengo”, presentó importante equipamiento a la comunidad
Día mundial sin automóvil: Ciudades que se mueven distinto
ohiggins copa de la liga
Horas clave para definir aforo y medidas de seguridad para final de la Copa de la Liga
CLIMA
Pronóstico anticipa viento para esta semana en O’Higgins
karate 1
Dojo VM Jiyukan Machalí destaca en la Liga Mundial Juvenil de Karate en México
pdi catedral
PDI realiza diligencias al interior de la Catedral de Rancagua
EDITORIAL ok
Recordemos nuestra historia
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE