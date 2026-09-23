Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5

Colo Colo y Audax I. buscarán el próximo viernes 25 de septiembre seguir con vida en el torneo de la Copa Chile. Ambos llegan con chances de clasificar a Cuartos de Final luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 20:00 horas en Nacional.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y firmaron un empate en 0.

Los resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)

: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio) Fase de Grupos : O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)

: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio) Fase de Grupos : Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio)

: Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio) Fase de Grupos : Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio)

: Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio) Fase de Grupos : Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio)

: Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio) Fase de Grupos : Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto)

: Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto) Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)

Los resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Palestino 1 vs Audax Italiano 2 (23 de junio)

: Palestino 1 vs Audax Italiano 2 (23 de junio) Fase de Grupos : Audax Italiano 3 vs Palestino 2 (30 de junio)

: Audax Italiano 3 vs Palestino 2 (30 de junio) Fase de Grupos : Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)

: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio) Fase de Grupos : Audax Italiano 2 vs Magallanes 1 (27 de junio)

: Audax Italiano 2 vs Magallanes 1 (27 de junio) Fase de Grupos : Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)

: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio) Fase de Grupos : Magallanes 0 vs Audax Italiano 1 (11 de julio)

: Magallanes 0 vs Audax Italiano 1 (11 de julio) Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)

Horario Colo Colo y Audax Italiano, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

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