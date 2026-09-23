De la minería al agro y servicios: la transformación de la matriz productiva de la Región de O’Higgins en la última década

Por: Pablo Monje Reyes, docente Escuela Ciencias Sociales, Universidad de O’Higgins.

El Producto Interno Bruto Regional (PIBR) —indicador que mide la producción generada por cada sector productivo en el territorio— ha experimentado una reconfiguración estructural en su grado de participación e incidencia entre los años 2015 y 2025. Este análisis se fundamenta en las cifras oficiales publicadas por el Banco Central de Chile.

En el año 2015, la actividad económico-productiva regional se encontraba encabezada por la minería, que representaba un 16,5% del PIBR. Le secundaba de cerca el sector silvoagropecuario, con un 16,1%; en tercer lugar, se ubicaban los servicios personales (que abarcan las prestaciones de educación, salud y otros servicios), con un 11,4%; mientras que la industria manufacturera ocupaba la cuarta posición, con un 10,8%.

Diez años después, en 2025, esta correlación de fuerzas se ha modificado de manera sustancial. La actividad económico-productiva pasa a ser liderada por la producción silvoagropecuaria, con un 18,0%; los servicios personales ascienden al segundo lugar, alcanzando un 14,7%; en un tercer escalón irrumpe el comercio, con un 10,6% -actividad que en 2015 ocupaba apenas el séptimo lugar de incidencia-; la industria manufacturera se posiciona en el cuarto lugar, con un 10,2%; y emparejados en el quinto y sexto puesto se ubican los servicios financieros y empresariales (10,2%) y los servicios de vivienda e inmobiliarios (10,2%); relegando finalmente a la minería a un séptimo lugar, con tan solo un 9,1% de participación en la producción regional.

¿Qué nos revelan estos datos? Que la estructura económico-productiva de O’Higgins ha transformado su orientación en el transcurso del último decenio. Mientras que en 2015 era posible sostener que la economía regional poseía una matriz predominantemente minero-silvoagropecuaria -ambos sectores hegemónicos dentro del PIBR-, diez años después asistimos a una evolución donde el sector silvoagropecuario asume el liderazgo absoluto, al tiempo que emergen con fuerza tres sectores del rubro terciario (servicios personales, comercio, servicios financieros/empresariales y servicios inmobiliarios), sobrepasando todos ellos la participación que ostentaba la minería en 2015.

Este fenómeno evidencia que, si bien la economía regional en 2015 dependía fuertemente del sector primario -asociado a la extracción de materias primas y a la explotación de la tierra-, hacia 2025 exhibe un giro estratégico. El crecimiento de los servicios personales, el comercio, los servicios financieros y las actividades inmobiliarias demuestra que el motor económico actual está fuertemente acoplado al gasto de los hogares y al bienestar de la población local; en síntesis, a la dinámica de consumo y demanda de bienes y servicios por parte de las familias del territorio.

Sin embargo, esta nueva configuración expone a la economía regional a un retroceso: ante un eventual incremento del desempleo o un estancamiento de los salarios, el consumo interno se retrae de inmediato, desencadenando un efecto contractivo sobre la totalidad de la actividad económica regional.

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Frente a este escenario, la pregunta ineludible para el Gobierno Regional y otros actores territoriales es: ¿qué hacer? Se vuelve indispensable profundizar las políticas de capacitación y empleo; impulsar cadenas de valor incipientes como el eje turístico-costero y el valle vitivinícola; fomentar la interconexión y la inversión en infraestructura de servicios; priorizar el manejo estratégico de las áreas metropolitanas especiales; consolidar la conectividad e infraestructura vial con Argentina; y, finalmente, perseverar en una política regional de ciencia, tecnología e innovación que permita, en el mediano plazo, articular nuevas líneas productivas capaces de atraer mayores inversiones de capital y generar empleo de calidad.