Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3

Te contamos la previa del duelo Deportes Iquique vs D. Antofagasta, que se enfrentan en el estadio Tierra de Campeones hoy a las 20:30 horas. Miguel Araos Riquelme será el árbitro del partido.

Comparte esta noticia

Anuncios

El cotejo correspondiente a la llave 3 de la Copa Chile se juega hoy a las 20:30 horas en el estadio Tierra de Campeones.

Así llegan Deportes Iquique y D. Antofagasta

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos de la Copa Chile

Deportes Iquique derrotó por 3 a 1 a Deportes Limache en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos de la Copa Chile

D. Antofagasta llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Cobresal.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Copa Chile 2025, y D. Antofagasta resultó vencedor por 3 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Miguel Araos Riquelme.

Los resultados de Deportes Iquique en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 4 vs San Marcos 0 (31 de enero)
  • Fase de Grupos: San Marcos 0 vs Deportes Iquique 0 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Limache 1 vs Deportes Iquique 4 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Deportes Limache 1 (5 de agosto)
Los resultados de D. Antofagasta en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 4 vs D. La Serena 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Cobresal 0 vs D. Antofagasta 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: D. La Serena 2 vs D. Antofagasta 4 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 1 vs Cobresal 0 (12 de julio)
Horario Deportes Iquique y D. Antofagasta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 día hace
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Anuncios
798631_0
Ñublense vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Chile
798627_0
U. Católica vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile
Anuncios
798288_0
U. San Felipe vs D. Copiapó: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
Dylan y Joseph
Dos luchadores de O’Higgins participaron en tryout de WWE tras ser invitados por la compañía
798630_0
Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5
798621_0
Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile
Anuncios
EDITORIAL ok
El 2 de octubre es de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
798622_2
Audax Italiano empató 0-0 con Colo Colo y todo se define a la vuelta
798618_2
Coquimbo Unido se quedó con la victoria 2-1 de la ida tras un gol agónico
foto 7
Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal
precio auto usado
¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?
Anuncios
albert acevedo
Albert Acevedo participará de taller para instrucción de técnicos del fútbol amateur
La “caña del 18” en las escuelas: ¿cansancio o problema de rutina?
54f49c0b-b40d-4463-8d7e-29fdef7d29af
Investigan hallazgo de osamentas al interior de la Catedral de Rancagua
clasificatorias arfa
En desarrollo clasificatorias ANFA Juvenil
Anuncios
1 bomba rengo....
Primera Compañía de Bomberos, “Bomba Rengo”, presentó importante equipamiento a la comunidad
Día mundial sin automóvil: Ciudades que se mueven distinto
ohiggins copa de la liga
Horas clave para definir aforo y medidas de seguridad para final de la Copa de la Liga
CLIMA
Pronóstico anticipa viento para esta semana en O’Higgins
karate 1
Dojo VM Jiyukan Machalí destaca en la Liga Mundial Juvenil de Karate en México
pdi catedral
PDI realiza diligencias al interior de la Catedral de Rancagua
EDITORIAL ok
Recordemos nuestra historia
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE