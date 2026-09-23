Dos luchadores de O’Higgins participaron en tryout de WWE tras ser invitados por la compañía

La lucha libre de la Región de O’Higgins tuvo presencia en uno de los procesos de reclutamiento de WWE. José “Joseph” Ramírez, de Rancagua, y Dylan Fabrizio, de Graneros, fueron invitados por la compañía estadounidense a participar en un tryout que se desarrolló el 12 de septiembre, coincidiendo con el regreso de WWE a Chile para su presentación en el Santander Arena.

Para ambos luchadores, la invitación representó un reconocimiento al camino que han construido durante años dentro de la disciplina. Los dos formaron sus bases en MAX Lucha Libre, promoción y escuela de Rancagua donde comenzaron sus respectivos procesos de formación y que se convirtió en el punto de partida de sus carreras en el cuadrilátero.

Joseph, cuyo nombre real es José Ramírez, nació en Rancagua en 2001 y pasó parte de su infancia en Olivar. A los 16 años comenzó a entrenar y en 2018 llegó a MAX Lucha Libre, donde tuvo como entrenador a Sebastián Joestar. Un año más tarde, con 18 años, realizó su debut en la lucha libre. Posteriormente tuvo períodos alejados de la actividad producto de la pandemia y de sus estudios, retomando de manera permanente desde 2023.

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El rancagüino, además, es titulado en Ciencia Política y durante su trayectoria ha podido luchar en distintas ciudades del país, entre ellas Santiago, Talca, Valparaíso y Puerto Montt. La invitación de WWE llegó luego de que él mismo se contactara con un talent scout de la empresa para conocer qué aspectos podía mejorar en su trabajo como luchador. La respuesta terminó siendo una convocatoria al tryout.

“Que ellos te llamen para una prueba de reclutamiento es la confirmación más grande que pueda haber de que estás haciendo bien tu trabajo como luchador”, señaló Joseph. Tras recibir la invitación a comienzos de agosto, comenzó una preparación específica para afrontar el proceso, aumentando su actividad física semanal, modificando su alimentación y trabajando su inglés para las distintas evaluaciones que debía enfrentar.

En esa preparación también contó con el apoyo de su entrenador, Sebastián Joestar, quien le diseñó una rutina física, y del luchador rancagüino Raúl López, conocido como Mr. Silva, quien además es profesor de inglés. Con él practicó situaciones vinculadas a las llamadas “promos”, intervenciones frente al público y las cámaras en las que los luchadores deben demostrar su capacidad comunicacional y manejo del micrófono.

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Dylan Fabrizio, por su parte, comenzó su relación con la lucha libre desde muy pequeño. Su interés nació jugando SmackDown vs. Raw 2011, videojuego de WWE que despertó su deseo de dedicarse a esta disciplina. En 2016 tuvo la posibilidad de comenzar a entrenar formalmente en MAX Lucha Libre, en Rancagua, iniciando un recorrido que posteriormente lo llevó a distintos escenarios dentro y fuera de Chile.

El luchador de Graneros ha desarrollado una trayectoria que incluye títulos en equipos y, después de aproximadamente siete años, un campeonato individual. También entrenó en Estados Unidos en 2020, luchó en Argentina en 2023 y realizó una gira por Inglaterra entre octubre y noviembre de 2025. Durante los últimos años, además, compartió cuadrilátero con distintos exponentes internacionales y protagonizó recientemente una lucha ante Dov Ziegler en el Polideportivo del Estadio Nacional.

La participación en el tryout representó para Fabrizio un momento especial dentro de su carrera. “Haber tenido este contacto directo con WWE es como un sueño cumplido, es saber que ellos me han visto, que saben quién soy, que estoy en el radar”, comentó el luchador de Graneros, quien aseguró haber quedado conforme con su desempeño durante la instancia.

Joseph (de azul) y Dylan (de rojo) en la ceremonia de invitación al Tryout de WWE

El tryout correspondió a una jornada de evaluación para talentos seleccionados por WWE. En este tipo de procesos, los participantes son observados en distintos ámbitos, incluyendo pruebas físicas, trabajo dentro del ring, capacidad para desenvolverse frente a las cámaras y el micrófono, además de entrevistas y otros ejercicios destinados a conocer su potencial como futuros talentos de la compañía.

Joseph también destacó el ambiente que se vivió durante la jornada y la recepción que tuvieron por parte del equipo de WWE. Según relató, pudo compartir la experiencia con otros luchadores invitados de Chile y de distintos países de Latinoamérica, generando una convivencia que calificó como positiva durante todo el proceso.

Ahora, ambos luchadores deberán esperar la respuesta de WWE tras completar la evaluación. Para Joseph, independiente de si la compañía decide continuar con su proceso o no, la experiencia ya representa un logro. “Yo fui al tryout con la mentalidad de que no tenía nada que perder, todo que ganar”, afirmó el rancagüino, quien aseguró sentirse tranquilo por haber podido representar a Rancagua y a la lucha libre chilena frente a la principal compañía del mundo.