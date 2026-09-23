El 2 de octubre es de Rancagua

El desfile del 2 de octubre ha sido, desde siempre, una fiesta rancagüina. Es parte de una tradición que marca el inicio de las celebraciones de la capital regional y que, históricamente, culminaba el 5 de octubre con la conmemoración de la fundación de Rancagua.

En sus orígenes, por lo mismo, se trataba de una celebración organizada desde la propia ciudad, con el municipio como uno de sus principales articuladores. Sin embargo, después de 1973, como ocurrió con tantas otras expresiones de la vida pública del país, esa tradición cambió. La celebración ciudadana fue adquiriendo un carácter crecientemente militar y su organización pasó a quedar vinculada al gobierno central, a través de la entonces Intendencia.

El contexto institucional de aquella época era, por cierto, muy distinto al actual. Los alcaldes eran designados y el intendente representaba directamente al poder central en la región. No existía, por tanto, la actual separación entre autoridades elegidas democráticamente y representantes del gobierno nacional. Hoy tenemos alcaldes y alcaldesas electos por sus comunidades y un gobernador regional elegido directamente por la ciudadanía, mientras el delegado presidencial representa al Ejecutivo en la región.

Sin embargo, aquella transformación administrativa se convirtió con el paso de los años en una suerte de inercia histórica. Hasta hoy, la organización del desfile continúa radicada en los representantes del poder central, sin que exista una razón evidente para que una celebración cuyo origen y significado son esencialmente rancagüinos deba depender de la Delegación Presidencial.

Que en el desfile participen las Fuerzas Armadas no parece suficiente para justificarlo. Los militares son, sin duda, actores relevantes de la ceremonia, pero su participación no convierte por sí misma una celebración histórica de la ciudad en una actividad propia del gobierno central. De hecho, si algo recuerda la Batalla de Rancagua es precisamente la participación de ciudadanos y vecinos movilizados en defensa de la patria, en un contexto en que todavía no existía el Ejército profesional que conocemos hoy.

Por eso, creemos que existe una oportunidad que se ha dejado pasar durante demasiado tiempo.

El actual gobierno ha mantenido, al menos según lo que se ha señalado extraoficialmente, la decisión adoptada el año pasado de mantener el desfile en las calles de Rancagua. Es algo que valoramos, aunque resulta difícil comprender que, a pocos días del 2 de octubre, todavía no exista información oficial suficiente sobre la realización y organización de una actividad que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

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Lo hemos planteado muchas veces en estas páginas y seguimos creyéndolo: el 2 de octubre no es una fiesta regional. Es una fiesta de Rancagua.

Y si es una fiesta de Rancagua, lo natural es que su organización esté en manos del municipio, con la colaboración de las demás instituciones públicas que corresponda, incluido el Gobierno Regional y, por supuesto, las Fuerzas Armadas.

No se trata de desconocer el papel del Estado ni la participación que históricamente han tenido las instituciones militares en esta conmemoración. Se trata de reconocer que la descentralización también tiene una dimensión simbólica. No basta con elegir autoridades locales y regionales si las tradiciones y celebraciones propias de las comunidades continúan siendo administradas desde el centro por una lógica heredada de otra época.

Y aquí aparece una segunda cuestión, que trasciende incluso al desfile del 2 de octubre.

La situación también vuelve a poner de manifiesto una tensión institucional que advertimos cuando se aprobó la reforma que creó los gobiernos regionales: ¿quién representa hoy, en términos políticos y simbólicos, a la región? ¿El delegado presidencial, representante del Gobierno central, o el gobernador regional, elegido directamente por los habitantes de la región?

La legislación establece claramente las competencias de cada autoridad. Pero en la práctica todavía existen espacios en que esa convivencia institucional no parece completamente resuelta. Basta observar quién encabeza determinados actos, quién pasa revista a las tropas o a quién se solicita autorización para iniciar determinadas ceremonias.

En el caso del 2 de octubre, sin embargo, la pregunta debiera ser todavía más sencilla.

Antes que una discusión sobre quién tiene mayor autoridad regional, estamos frente a una celebración de la ciudad. Y cuando una comunidad conmemora su propia historia, parece razonable que sean sus autoridades democráticamente elegidas quienes tengan el protagonismo en su organización.

El 2 de octubre es una fecha que pertenece a la historia de Rancagua. Y quizás ya sea tiempo de que también vuelva a pertenecer plenamente a Rancagua. Luis Fernando González V.