Fue detenido un hombre en San Vicente por portar escopeta robada

Carabineros de la 6ª Comisaría de San Vicente detuvo a un hombre de 25 años por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y receptación, tras ser sorprendido con una escopeta que mantenía encargo vigente por robo desde el año 2023.

El procedimiento se registró cerca de las 20:10 horas de este martes 22 de septiembre, durante patrullajes preventivos que el personal policial realizaba en el sector Pueblo de Indios.

Según informó Carabineros, en ese lugar los funcionarios observaron a un sujeto que guardaba en el interior de una mochila un objeto con características similares a un arma de fuego.

Ante la sospecha, se procedió a realizar un control de identidad investigativo y al revisar el bolso del sujeto, los efectivos encontraron una escopeta sin munición en su interior.

El individuo, de 25 años y sin antecedentes policiales previos, fue detenido de forma inmediata en el lugar.

Ya en dependencias de la unidad, se efectuaron las diligencias para establecer la procedencia del armamento, logrando verificar que la escopeta mantenía un encargo por robo vigente desde el año 2023, registrado en la comuna de Quinta de Tilcoco.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasó a control de detención, mientras que el arma incautada fue remitida a la Fiscalía Local para las diligencias investigativas correspondientes.

Desde la institución señalaron que el procedimiento se enmarca en el trabajo preventivo y de fiscalización permanente que Carabineros desarrolla en distintos sectores de la Región de O’Higgins, con el objetivo de detectar oportunamente hechos que puedan afectar la seguridad de la comunidad.