Hígado graso: la enfermedad silenciosa que afecta a una de cada tres personas adultas

El hígado graso, actualmente denominado esteatosis hepática metabólica, se ha convertido en una enfermedad cada vez más frecuente. Asociada principalmente a la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros factores del síndrome metabólico, puede permanecer durante años sin provocar síntomas y avanzar silenciosamente hasta generar daños importantes en el hígado.

La enfermedad afecta aproximadamente a una tercera parte de la población adulta mundial y su prevalencia continúa aumentando.

La esteatosis hepática metabólica es una patología compleja en la que intervienen factores genéticos, metabólicos y ambientales. Estos pueden favorecer la acumulación de grasa en el hígado.

“Este depósito de grasa puede dañar las células del hígado e iniciar un proceso de inflamación y posterior reparación en el que las células hepáticas son sustituidas por cicatrices. Estas cicatrices se denominan fibrosis y, con el tiempo, la acumulación de fibrosis y la alteración de la forma y la estructura normal del hígado dan lugar a cirrosis”, explican especialistas del Hospital Clínic de Barcelona.

La cirrosis corresponde a una alteración crónica que puede provocar una función hepática insuficiente.

Obesidad y diabetes, entre los principales factores de riesgo

Los principales factores de riesgo son los relacionados con el síndrome metabólico. Entre ellos destacan la obesidad y la diabetes tipo 2, además de los niveles elevados de colesterol o triglicéridos y la hipertensión arterial.

Estos factores pueden favorecer un exceso de síntesis de lípidos y su transferencia desde el tejido adiposo hacia el hígado, superando la capacidad del organismo para eliminarlos.

Sin embargo, la enfermedad también puede presentarse en personas que no tienen estos factores de riesgo. En esos casos, explican los especialistas del Hospital Clínic, puede existir una causa genética.

Las variantes genéticas descritas pueden afectar directamente algunas de las vías relacionadas con la síntesis o eliminación de lípidos, facilitando su acumulación en el hígado.

El hígado graso afecta a una tercera parte de la población adulta del mundo y las cifras siguen creciendo. Imagen de Magnific.

Una enfermedad que no afecta por igual a toda la población

Aunque la esteatosis hepática metabólica afecta a un porcentaje importante de la población mundial, su distribución no es homogénea.

Diversos estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos han encontrado diferencias según el origen étnico. De acuerdo con un artículo publicado en la revista Clínicas de Gastroenterología de México, la prevalencia alcanzó el 58% entre personas de origen hispano, particularmente entre los mexicanos, frente al 44% entre los caucásicos y el 35% entre los afroamericanos.

Los investigadores Raúl Bernal Reyes, Daniel Bernal Serrano y Almudena Laris González advierten que estos antecedentes muestran que existen diferencias relevantes en la distribución de la enfermedad.

¿Por qué se habla de una “epidemia silenciosa”?

Uno de los principales problemas del hígado graso es que puede permanecer oculto durante años.

Al igual que ocurre con otras enfermedades hepáticas, durante buena parte de su evolución puede producir pocos o ningún síntoma. Por ello, muchas personas desconocen que tienen la enfermedad hasta que esta se encuentra en etapas más avanzadas.

Anuncios

Además, algunos parámetros utilizados habitualmente para detectar alteraciones hepáticas, como las transaminasas, pueden mantenerse dentro de rangos normales incluso cuando existe la enfermedad. Esto puede contribuir a retrasar su diagnóstico.

El entorno también influye

El desarrollo y la evolución de la esteatosis hepática metabólica no dependen únicamente de factores biológicos.

Los determinantes sociales también pueden influir en el riesgo de desarrollar la enfermedad y en su gravedad.

“Existe un aforismo que sostiene que el código postal influye más que el código genético en la esteatosis hepática metabólica. No es del todo así, pero sí tiene parte de verdad”, comenta Javier Crespo, médico especialista en aparato digestivo y hepatología y miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).

Según el especialista, las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica presentan con mayor frecuencia obesidad, diabetes tipo 2 y esteatosis hepática metabólica.

Entre los factores que pueden contribuir a esta situación menciona las dificultades para acceder a información sanitaria de calidad, una mayor exposición a alimentos ultraprocesados y de baja calidad nutricional y entornos que favorecen el sedentarismo.

El tratamiento depende de la etapa de la enfermedad

Durante años, las principales herramientas para enfrentar esta enfermedad fueron las recomendaciones relacionadas con alimentación saludable, pérdida de peso y actividad física.

“Hasta hace poco, las recomendaciones sobre alimentación saludable, pérdida de peso y actividad física constituían prácticamente las únicas herramientas disponibles para frenar la progresión de la enfermedad”, explica Paula Iruzubieta, especialista en aparato digestivo y hepatología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y miembro de la SEPD.

La situación ha comenzado a cambiar con la llegada de los primeros tratamientos farmacológicos específicamente dirigidos a las formas más avanzadas de la enfermedad.

Según Iruzubieta, estos tratamientos han demostrado capacidad para resolver la inflamación hepática característica de la enfermedad y mejorar la fibrosis, lo que abre la posibilidad de modificar su evolución y reducir el riesgo de complicaciones graves.

Sin embargo, no todas las personas con esteatosis hepática metabólica requieren el mismo tratamiento.

En las etapas iniciales, el pronóstico está determinado principalmente por las complicaciones cardiovasculares y metabólicas, por lo que las intervenciones relacionadas con el estilo de vida continúan siendo una herramienta fundamental.

Anuncios

Cuando aparece una fibrosis significativa y avanzada, en cambio, aumenta considerablemente el riesgo de progresión de la enfermedad hepática. Es en esta etapa donde los tratamientos farmacológicos específicos pueden tener un papel más relevante.

“Es precisamente en esa ventana donde el tratamiento farmacológico específico cobra todo su sentido y donde se concentra la indicación aprobada”, recalca la especialista.

A estos avances se suma el desarrollo de nuevos medicamentos. Además de las terapias ya aprobadas, existen múltiples moléculas en fases avanzadas de investigación y nuevas estrategias de combinación terapéutica.

“El futuro es muy prometedor”, afirma Iruzubieta.

Purificación León / EFE-Reportajes