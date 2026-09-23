Incendio en El Chapetón deja una persona fallecida

Foto: El Renguino

Un trágico incendio estructural registrado la noche de este martes, en el sector El Chapetón de la comuna de Rengo, cobró la vida de una persona de 68 años, donde hasta los momentos se desconocen las causas de este trágico suceso.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas en la Villa Primavera, del sector El Chapetón, a un costado de la línea férrea.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Rengo, tras recibir el aviso de una vivienda de material ligero en llamas.

De acuerdo a lo informado por el Teniente Tercero de la Primera Compañía, Guillermo Ubilla Maldonado, a la llegada de las unidades, la mediagua ya se encontraba completamente consumida por el fuego.

Durante las labores de remoción de escombros, Bomberos encontró en el interior del inmueble el cuerpo sin vida de una persona, quien fue identificada preliminarmente como L.H.B., de 68 años de edad.

Las causas que originaron el siniestro están siendo investigadas para determinar su origen y circunstancias.

En el sitio del suceso trabajaron voluntarios de Bomberos de Rengo, personal de Carabineros y funcionarios de Seguridad Pública Municipal, quienes resguardaron el perímetro a la espera de las pericias correspondientes.