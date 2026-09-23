Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Medicina UOH mantiene paro por tercera semana mientras universidad aborda cambios en la carrera

Estudiantes de Medicina de la Universidad de O’Higgins revalidaron una vez más la medida y desde la casa de estudios se refirieron a las medidas implementadas y sus avances.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Desde hace meses, estudiantes de Medicina de la Universidad de O’Higgins (UOH) han denunciado que arrastran una problemática que ha derivado en distintas manifestaciones estudiantiles.

El conflicto también ha sido abordado por académicos, quienes han planteado inquietudes respecto de la infraestructura, personal, campos clínicos y gestión de la carrera. Desde la UOH, en tanto, han reconocido determinadas dificultades administrativas en ciertos períodos, pero han descartado que estas hayan afectado la calidad de la formación y han señalado que las condiciones para formar médicos están garantizadas.

Bajo ese contexto, en junio, los alumnos ya habían paralizado sus actividades por dificultades académicas y administrativas relacionadas con docentes, pagos, campos clínicos y la conducción de la carrera. En septiembre, los estudiantes retomaron el paro tras una primera votación que alcanzó un 96% de respaldo y un quorum de 63,4%.

Recientemente, el lunes 21 de septiembre a las 14:30 horas se efectuó una Asamblea General Resolutiva, en la que se discutieron puntos como “avances Semiología”, “mínimos para bajar el paro” y “votación para revalidar el paro”, de acuerdo con la cuenta de Instagram del Centro de Estudiantes de Medicina (@cem_uoh).

De esta manera, a eso de las 18:00 horas, en el mismo perfil fue publicado un video protagonizado por estudiantes que conforman el Centro, informando que fue acordado revalidar por tercera vez la paralización, “con aproximadamente un quorum de 41%” y “un aproximado de 230 votos”.

En relación con la situación de la carrera, desde la UOH señalaron que se encuentran implementando una “mejora transversal en la estructura de la Carrera de Medicina”, orientada a “fortalecer sus capacidades administrativas y disciplinares y responder de mejor manera a las necesidades propias de un programa formativo de esta complejidad”.

La casa de estudios explicó que estas medidas son resultado de “un proceso de revisión desarrollado durante el semestre”, que consideró reuniones con estudiantes, docentes, coordinadores académicos y representantes del sistema de salud. A partir de este trabajo, indicaron, “se identificaron aspectos de gestión que requerían ser fortalecidos, sistematizados y estandarizados”.

Anuncios

Dentro de esta estructura, la universidad cuenta con una Subdirección de la Escuela de Salud–Carrera de Medicina, una Jefatura Médica Docente y un Comité Asesor de Medicina. De acuerdo con la institución, esta estructura busca articular “una gestión administrativa con mayores capacidades de planificación y seguimiento, y una conducción académica respaldada por la experiencia y el conocimiento de especialistas del área”.

Uno de los puntos abordados durante la asamblea estudiantil fue la situación de Semiología II. Al respecto, la UOH informó que durante esta semana se concretó la incorporación del docente encargado de la asignatura, cuyas clases no habían podido comenzar durante el segundo semestre debido a la renuncia de su anterior responsable antes del inicio de ese periodo académico.

Igualmente señalaron que la carrera estableció una planificación para desarrollar los contenidos y actividades prácticas necesarias para “dar cumplimiento a los resultados de aprendizajes esperados”, proceso que será monitoreado durante el semestre por las autoridades de la carrera.

Paralelamente, aclararon que se ha trabajado en el fortalecimiento de sus campos clínicos mediante “una asesoría especializada, la generación de nuevos convenios y una mesa de seguimiento destinada a mejorar su gestión y avanzar en la regularización de los compromisos asociados”.

Pese a lo declarado por la UOH, con esta nueva votación, la paralización de Medicina se mantiene por una tercera semana, a la espera de los próximos movimientos por parte del estudiantado y las autoridades.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
15 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 día hace
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
15 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Anuncios
798631_0
Ñublense vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Chile
798627_0
U. Católica vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile
Anuncios
Dylan y Joseph
Dos luchadores de O’Higgins participaron en tryout de WWE tras ser invitados por la compañía
798630_0
Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5
798621_0
Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
Anuncios
EDITORIAL ok
El 2 de octubre es de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
798622_2
Audax Italiano empató 0-0 con Colo Colo y todo se define a la vuelta
798618_2
Coquimbo Unido se quedó con la victoria 2-1 de la ida tras un gol agónico
foto 7
Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal
precio auto usado
¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?
Anuncios