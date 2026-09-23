Medicina UOH mantiene paro por tercera semana mientras universidad aborda cambios en la carrera

Desde hace meses, estudiantes de Medicina de la Universidad de O’Higgins (UOH) han denunciado que arrastran una problemática que ha derivado en distintas manifestaciones estudiantiles.

El conflicto también ha sido abordado por académicos, quienes han planteado inquietudes respecto de la infraestructura, personal, campos clínicos y gestión de la carrera. Desde la UOH, en tanto, han reconocido determinadas dificultades administrativas en ciertos períodos, pero han descartado que estas hayan afectado la calidad de la formación y han señalado que las condiciones para formar médicos están garantizadas.

Bajo ese contexto, en junio, los alumnos ya habían paralizado sus actividades por dificultades académicas y administrativas relacionadas con docentes, pagos, campos clínicos y la conducción de la carrera. En septiembre, los estudiantes retomaron el paro tras una primera votación que alcanzó un 96% de respaldo y un quorum de 63,4%.

Recientemente, el lunes 21 de septiembre a las 14:30 horas se efectuó una Asamblea General Resolutiva, en la que se discutieron puntos como “avances Semiología”, “mínimos para bajar el paro” y “votación para revalidar el paro”, de acuerdo con la cuenta de Instagram del Centro de Estudiantes de Medicina (@cem_uoh).

De esta manera, a eso de las 18:00 horas, en el mismo perfil fue publicado un video protagonizado por estudiantes que conforman el Centro, informando que fue acordado revalidar por tercera vez la paralización, “con aproximadamente un quorum de 41%” y “un aproximado de 230 votos”.

En relación con la situación de la carrera, desde la UOH señalaron que se encuentran implementando una “mejora transversal en la estructura de la Carrera de Medicina”, orientada a “fortalecer sus capacidades administrativas y disciplinares y responder de mejor manera a las necesidades propias de un programa formativo de esta complejidad”.

La casa de estudios explicó que estas medidas son resultado de “un proceso de revisión desarrollado durante el semestre”, que consideró reuniones con estudiantes, docentes, coordinadores académicos y representantes del sistema de salud. A partir de este trabajo, indicaron, “se identificaron aspectos de gestión que requerían ser fortalecidos, sistematizados y estandarizados”.

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Dentro de esta estructura, la universidad cuenta con una Subdirección de la Escuela de Salud–Carrera de Medicina, una Jefatura Médica Docente y un Comité Asesor de Medicina. De acuerdo con la institución, esta estructura busca articular “una gestión administrativa con mayores capacidades de planificación y seguimiento, y una conducción académica respaldada por la experiencia y el conocimiento de especialistas del área”.

Uno de los puntos abordados durante la asamblea estudiantil fue la situación de Semiología II. Al respecto, la UOH informó que durante esta semana se concretó la incorporación del docente encargado de la asignatura, cuyas clases no habían podido comenzar durante el segundo semestre debido a la renuncia de su anterior responsable antes del inicio de ese periodo académico.

Igualmente señalaron que la carrera estableció una planificación para desarrollar los contenidos y actividades prácticas necesarias para “dar cumplimiento a los resultados de aprendizajes esperados”, proceso que será monitoreado durante el semestre por las autoridades de la carrera.

Paralelamente, aclararon que se ha trabajado en el fortalecimiento de sus campos clínicos mediante “una asesoría especializada, la generación de nuevos convenios y una mesa de seguimiento destinada a mejorar su gestión y avanzar en la regularización de los compromisos asociados”.

Pese a lo declarado por la UOH, con esta nueva votación, la paralización de Medicina se mantiene por una tercera semana, a la espera de los próximos movimientos por parte del estudiantado y las autoridades.