“Nos siguen entregando responsabilidades sin financiamiento”

La masiva concurrencia que registró este año la festividad de Santa Rosa de Pelequén volvió a poner a la localidad de Malloa en el centro de la atención regional. Durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto, miles de peregrinos, visitantes y comerciantes llegaron hasta el sector, generando un intenso movimiento religioso y comercial.

El alcalde de Malloa, Luis Barra Villanueva, califica el balance como positivo, especialmente desde el punto de vista de la seguridad, aunque reconoce que la magnitud que ha alcanzado la celebración obliga a introducir modificaciones.

“Este año, una vez más, la cantidad de gente fue prácticamente incontrolable, tanto la gente que va a peregrinar como también los comerciantes ambulantes. Fue realmente impresionante la cantidad de gente que llegó a trabajar y que concurrió al Santuario”, señala.

Según las estimaciones que maneja el alcalde, durante ese fin de semana la cantidad de personas que llegó hasta Pelequén habría fluctuado entre las 250 mil y las 320 mil. Barra, quien lleva varios años participando de la organización de la festividad, considera que se trató de una de las versiones más concurridas.

“Yo llevo hartos años metido en este tema y este creo que ha sido uno de los Santa Rosa más concurridos que hay”, afirma.

CAMBIOS PARA EL ENTORNO DEL SANTUARIO

La magnitud de la celebración también dejó en evidencia problemas de circulación en el entorno inmediato del Santuario de Santa Rosa de Pelequén. El alcalde adelanta que una de las principales modificaciones para el próximo año estará precisamente en ese sector.

“Vamos a tener que hacer muchos cambios para el próximo año en todo lo que significa el entorno del Santuario. Ahí ya definitivamente, en la primera reunión de evaluación que tuvimos, ya está prácticamente decidido que vamos a terminar con los locales que están cerca del Santuario”, sostiene.

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La medida responde, explica, a los problemas de congestión que se produjeron durante algunos momentos de la jornada.

“Se generó en algunos minutos un cuello de botella en que la gente no podía ni siquiera caminar frente al Santuario y eso creo que hay que mejorarlo, porque ese sector, que es de recogimiento, de oración, tiene que tener también todas sus facilidades”, plantea.

El jefe comunal valora, en paralelo, el despliegue de las instituciones encargadas de la seguridad.

“Carabineros hizo una muy buena labor. Investigaciones también. Estuvimos al centro muchas instituciones que trabajan en torno a las festividades de Santa Rosa”, señala.

Una de las decisiones adoptadas en los últimos años ha sido reducir el período durante el cual se concentra el despliegue especial de seguridad. La celebración pasó de extenderse por 11 o 12 días hasta 2024 a concentrarse en cuatro o cinco días durante 2025 y 2026.

“Eso significa que hay mayor dotación de Carabineros, porque no tienen que sacar por tantos días de tantos sectores de la comuna o de la región para que vayan a cumplir”, explica Barra.

UN IMPULSO PARA EL COMERCIO DE PELEQUÉN

La festividad constituye además uno de los principales períodos de actividad económica para Pelequén. El alcalde destaca que el movimiento no se limita a los comerciantes que llegan especialmente para la celebración, sino que también alcanza al comercio establecido.

En una localidad que cuenta con alrededor de 3 mil habitantes, la presencia de trabajadores y comerciantes durante Santa Rosa multiplica temporalmente la población.

“Se instalan mil locales y mil locales llegan con tres o cuatro personas a trabajar. Son más que la población que hay normalmente”, sostiene.

El movimiento repercute también en panaderías, supermercados, restaurantes y otros establecimientos del sector.

“Las panaderías, los supermercados, sin duda que aumentan considerablemente, los restaurantes aumentan considerablemente sus ventas”, ejemplifica.

El municipio debe enfrentar, a su vez, el impacto que produce esta concentración de personas en materia de residuos. Para ello, durante la festividad se refuerza el servicio de aseo.

“Nosotros también contratamos mucha gente como municipio en el tema del aseo, sobre 70 personas”, señala.

SEGURIDAD RURAL: UNA PREOCUPACIÓN QUE TRASPASA A LAS COMUNAS GRANDES

La experiencia de Santa Rosa se conecta con otra de las materias que el alcalde considera prioritarias: la seguridad. Malloa fue sede del Encuentro Nacional de Seguridad Rural, instancia que reunió a representantes de distintas comunas y autoridades vinculadas a esta área.

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Para Barra, una de las principales conclusiones fue la necesidad de reforzar la presencia policial en los sectores rurales.

“Las conclusiones son que la seguridad rural también necesita más apoyo de Carabineros, porque las dotaciones en los retenes en las comunas más chicas no alcanzan a cubrir las demandas”, afirma.

El alcalde plantea que las comunas pequeñas tampoco están ajenas a la evolución del fenómeno delictual.

“Yo creo que tiene que aumentarse la dotación de Carabineros, porque en definitiva los delincuentes ya se están transportando, se están yendo a las comunas más chicas”, sostiene.

En Malloa, mientras tanto, el municipio ha comenzado a instalar cámaras de seguridad en distintos puntos de la comuna, incluyendo Malloa y Pelequén, con la intención de avanzar también hacia localidades más pequeñas.

Barra diferencia esta labor preventiva de las funciones propiamente policiales.

“La labor policial de orden está en Carabineros e Investigaciones; nosotros como municipio cumplimos un rol preventivo”, señala.

EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Como presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins (MURO’H), organización que reúne a municipios de la región para abordar problemáticas e intereses comunes, Barra amplía la mirada hacia las dificultades que enfrentan las administraciones locales.

A su juicio, junto con la seguridad existe un problema estructural relacionado con las nuevas responsabilidades que se asignan a las municipalidades sin el correspondiente financiamiento.

“El problema que tenemos es el tema de la delincuencia, porque se ha instalado lamentablemente en estas comunas más grandes y parece que se escapó del control”, plantea.

Pero inmediatamente agrega otra preocupación:

“A nosotros nos siguen entregando responsabilidades sin financiamiento”.

Barra pone como ejemplo las nuevas obligaciones que deberán asumir los municipios en materia de seguridad.

“Ahora tenemos el tema de la nueva ley de seguridad que ya va a empezar a hacerse efectiva, ahí vamos a tener posibilidades de contratar gente, pero ¿de dónde salen los recursos? En ninguna parte sale el tema de los recursos”, cuestiona.

Para el alcalde de Malloa, la capacidad de una municipalidad para responder a las nuevas exigencias no debería quedar determinada por su capacidad económica.

“Si el tema no puede ser tan desigual, el tema de la seguridad va a depender de la billetera de cada comuna. Entonces eso no puede ser”, sostiene.

Su propuesta apunta a que el Estado entregue recursos directamente a los municipios y establezca mecanismos de control sobre su utilización.

“Deben entregar una cantidad de recursos a cada una de las comunas y controlar en qué se gastan esos recursos que nos entrega el Estado a las municipalidades”, plantea.

En ese contexto, y consultado por el nivel de autonomía que mantienen actualmente las comunas, su respuesta es breve:

“Así es, se sigue centralizando”.

UNA CARTERA DE INVERSIONES PARA MALLOA QUE BORDEA LOS $16 MIL MILLONES

La discusión sobre financiamiento y seguridad corresponde al rol que Barra ejerce como presidente de MURO’H. Distinto es el ámbito de las inversiones que destaca a continuación, que corresponden a proyectos comprometidos para la comuna de Malloa en el marco de su gestión municipal.

En este ámbito, el alcalde destaca una cartera de iniciativas que, según explica, representa una inversión cercana a los $16 mil millones.

“No es fácil que en una comuna como la nuestra en este año ya estén comprometidos una inversión que va a significar prácticamente $16 mil millones. Eso es tremendamente importante para nosotros”, afirma.

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Entre las principales iniciativas se encuentra un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), con una inversión superior a los $12.200 millones.

A este proyecto se suman un nuevo cuartel para la Primera Compañía de Bomberos, con una inversión superior a los $1.800 millones, y una nueva posta en Corcolén, cuyo monto se aproxima a los $1.900 millones.

En materia habitacional, Barra destaca especialmente el trabajo desarrollado durante sus períodos al frente del municipio.

“Uno de los orgullos que tengo es que en los períodos que yo he estado vamos prácticamente a llegar a las mil viviendas construidas, viviendas sociales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente con una casa digna, que es lo que nos interesa”, destaca.

SALUD Y EDUCACIÓN ENTRE LOS PRÓXIMOS DESAFÍOS

La agenda que el alcalde proyecta hacia los próximos años incluye también iniciativas en salud. Entre ellas menciona la creación de un laboratorio químico municipal para realizar exámenes en los consultorios.

“A partir del 2027 queremos generar un laboratorio químico para tomar los exámenes en los consultorios y estamos trabajando para ello. Ya tenemos los recursos”, anuncia.

También plantea la adquisición de un mamógrafo para fortalecer la detección de enfermedades vinculadas al cáncer.

“Queremos tener un mamógrafo para revisar con mucha más precisión todas estas complicaciones que se producen a través del cáncer”, señala.

En educación, el municipio se prepara para el traspaso de los establecimientos al nuevo sistema de administración, previsto para enero de 2027. Barra asegura que el proceso permitirá liberar recursos municipales y que la intención es entregar los establecimientos en buenas condiciones.

“Vamos a entregar también nuestras escuelas, escuelas nuevas, mejoramiento, condiciones extraordinarias”, sostiene.

La gestión municipal también ha puesto énfasis, según el alcalde, en infraestructura deportiva y recreativa, con gimnasios, canchas de fútbol con pasto sintético y piscinas municipales.

“Tenemos muchos proyectos, hemos avanzado muchísimo en la comuna”, resume Barra.