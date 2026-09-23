Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Universidad de Chile, que se jugará mañana desde las 20:30 horas en el estadio Sausalito. Dirige Piero Maza Gómez.

Comparte esta noticia

Anuncios

Mañana desde las 20:30 horas, Everton y U. de Chile se enfrentarán por la llave 4 de la Copa Chile. El duelo tendrá lugar en el estadio Sausalito.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de julio, en Fase Regional – Semifinales del torneo Copa Chile 2024, y Universidad de Chile se llevó la victoria por 1 a 0.

Piero Maza Gómez fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Everton en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 2 vs San Luis 2 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 3 vs D. Copiapó 0 (26 de junio)
  • Fase de Grupos: San Luis 2 vs Everton 2 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Copiapó 0 vs Everton 1 (11 de julio)
Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 0 vs Universidad de Chile 1 (5 de agosto)
Horario Everton y Universidad de Chile, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 día hace
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Anuncios
798631_0
Ñublense vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Chile
798627_0
U. Católica vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile
Anuncios
798288_0
U. San Felipe vs D. Copiapó: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
Dylan y Joseph
Dos luchadores de O’Higgins participaron en tryout de WWE tras ser invitados por la compañía
798630_0
Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
Anuncios
EDITORIAL ok
El 2 de octubre es de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
798622_2
Audax Italiano empató 0-0 con Colo Colo y todo se define a la vuelta
798618_2
Coquimbo Unido se quedó con la victoria 2-1 de la ida tras un gol agónico
foto 7
Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal
precio auto usado
¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?
Anuncios
albert acevedo
Albert Acevedo participará de taller para instrucción de técnicos del fútbol amateur
La “caña del 18” en las escuelas: ¿cansancio o problema de rutina?
54f49c0b-b40d-4463-8d7e-29fdef7d29af
Investigan hallazgo de osamentas al interior de la Catedral de Rancagua
clasificatorias arfa
En desarrollo clasificatorias ANFA Juvenil
Anuncios
1 bomba rengo....
Primera Compañía de Bomberos, “Bomba Rengo”, presentó importante equipamiento a la comunidad
Día mundial sin automóvil: Ciudades que se mueven distinto
ohiggins copa de la liga
Horas clave para definir aforo y medidas de seguridad para final de la Copa de la Liga
CLIMA
Pronóstico anticipa viento para esta semana en O’Higgins
karate 1
Dojo VM Jiyukan Machalí destaca en la Liga Mundial Juvenil de Karate en México
pdi catedral
PDI realiza diligencias al interior de la Catedral de Rancagua
EDITORIAL ok
Recordemos nuestra historia
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE