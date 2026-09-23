Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

U. San Felipe vs D. Copiapó: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026

U. San Felipe y D. Copiapó se miden en el estadio Municipal de San Felipe el sábado 26 de septiembre a las 12:30 horas y Juan Ibarra Comas es el elegido para dirigir el partido.

Comparte esta noticia

Anuncios

Por la fecha 26 del campeonato 2026, D. Copiapó y U. San Felipe se enfrentan el sábado 26 de septiembre desde las 12:30 horas, en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y D. Copiapó

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe terminó con un empate en 0 frente a Magallanes en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 1 a favor.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

En la fecha pasada, D. Copiapó finalizó con un empate 1-1 ante Magallanes. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Copiapó sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 11 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (8 PG – 7 PE – 9 PP).

Anuncios

El encuentro será supervisado por Juan Ibarra Comas, el juez encargado.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
11 D. Copiapó 31 24 8 7 9 -5
15 U. San Felipe 22 23 5 7 11 -22

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 25: vs San Luis: 30 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs D. Puerto Montt: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y D. Copiapó, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Ritz-Carlton anuncia rutas europeas para 2028
1 día hace
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
16 minutos hace
Los destinos más baratos este otoño en el hemisferio norte
21 horas hace
Anuncios
798631_0
Ñublense vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Chile
798627_0
U. Católica vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile
Anuncios
Dylan y Joseph
Dos luchadores de O’Higgins participaron en tryout de WWE tras ser invitados por la compañía
798630_0
Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5
798621_0
Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
Anuncios
EDITORIAL ok
El 2 de octubre es de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
798622_2
Audax Italiano empató 0-0 con Colo Colo y todo se define a la vuelta
798618_2
Coquimbo Unido se quedó con la victoria 2-1 de la ida tras un gol agónico
foto 7
Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal
precio auto usado
¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?
Anuncios
albert acevedo
Albert Acevedo participará de taller para instrucción de técnicos del fútbol amateur
La “caña del 18” en las escuelas: ¿cansancio o problema de rutina?
54f49c0b-b40d-4463-8d7e-29fdef7d29af
Investigan hallazgo de osamentas al interior de la Catedral de Rancagua
clasificatorias arfa
En desarrollo clasificatorias ANFA Juvenil
Anuncios
1 bomba rengo....
Primera Compañía de Bomberos, “Bomba Rengo”, presentó importante equipamiento a la comunidad
Día mundial sin automóvil: Ciudades que se mueven distinto
ohiggins copa de la liga
Horas clave para definir aforo y medidas de seguridad para final de la Copa de la Liga
CLIMA
Pronóstico anticipa viento para esta semana en O’Higgins
karate 1
Dojo VM Jiyukan Machalí destaca en la Liga Mundial Juvenil de Karate en México
pdi catedral
PDI realiza diligencias al interior de la Catedral de Rancagua
EDITORIAL ok
Recordemos nuestra historia
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE