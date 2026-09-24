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Cobreloa necesita el triunfo ante Santiago Wanderers para llegar a la cima

Cobreloa y Santiago Wanderers se enfrentan en la Madriguera, con el arbitraje de Fernando Véjar Díaz. El duelo se jugará el sábado 26 de septiembre desde las 15:00 horas.

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El juego entre Cobreloa y Santiago Wanderers se disputará el próximo sábado 26 de septiembre por la fecha 26 del campeonato 2026, a partir de las 15:00 horas en la Madriguera.

Así llegan Cobreloa y Santiago Wanderers

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

En la fecha anterior, Cobreloa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a D. Antofagasta. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers cayó 0 a 3 ante Deportes Temuco. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Santiago Wanderers lo ganó por 5 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 42 puntos (11 PG – 9 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (12 PG – 8 PE – 4 PP).

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El árbitro seleccionado para el encuentro será Fernando Véjar Díaz.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
4 Magallanes 40 25 11 7 7 3
5 D. Antofagasta 38 25 10 8 7 16

Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Deportes Temuco: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Recoleta: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Curicó Unido: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobreloa y Santiago Wanderers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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